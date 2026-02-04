降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

今年第2號颱風「西望洋」最快今生成，北部周六高溫降10度！中央氣象署預報員劉沛滕表示，周五傍晚鋒面慢慢接近通過，隨後強烈冷氣團南下；而熱帶性低氣壓最快今天晚間變颱風，預估將靠近菲律賓南部，並逐漸減弱。

把握今起好天氣

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五白天天氣較穩定，僅東半部有些局部或零星降雨，而由於夜間有些輻射冷卻，日夜溫差大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周五晚起變天轉雨

劉沛滕說，周五可能傍晚鋒面慢慢接近通過，隨後強烈冷氣團南下，周五晚到周六北部、東半部容易有短暫雨勢；北部周六早上起有明顯降溫，中南部陸續也降溫。氣象署預報，台北市周五高溫26度，周六高溫僅剩16度，降幅達10度。

▼氣象署預報，台北市周五高溫26度，周六高溫僅剩16度，降幅達10度。（圖／氣象署）



劉沛滕表示，周日到下周一清晨相對乾冷，僅東半部有些零星降雨；下周一清晨要留意輻射冷卻，預估部分中部以北地區9-11度；下周一白天起強烈冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

劉沛滕提到，熱帶性低氣壓最快今天晚間可能增強為颱風，但預估周四較可能成颱；由台灣依舊受到北邊高壓影響，而它所處緯度較低，不至於往北，將在菲律賓東南側海面逐漸往西靠近菲律賓南部，並逐漸減弱。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

