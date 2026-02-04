　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成

（圖／翻攝easterlywave）

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

今年第2號颱風「西望洋」最快今生成，北部周六高溫降10度！中央氣象署預報員劉沛滕表示，周五傍晚鋒面慢慢接近通過，隨後強烈冷氣團南下；而熱帶性低氣壓最快今天晚間變颱風，預估將靠近菲律賓南部，並逐漸減弱。

把握今起好天氣

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五白天天氣較穩定，僅東半部有些局部或零星降雨，而由於夜間有些輻射冷卻，日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

周五晚起變天轉雨

劉沛滕說，周五可能傍晚鋒面慢慢接近通過，隨後強烈冷氣團南下，周五晚到周六北部、東半部容易有短暫雨勢；北部周六早上起有明顯降溫，中南部陸續也降溫。氣象署預報，台北市周五高溫26度，周六高溫僅剩16度，降幅達10度。

▼氣象署預報，台北市周五高溫26度，周六高溫僅剩16度，降幅達10度。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕表示，周日到下周一清晨相對乾冷，僅東半部有些零星降雨；下周一清晨要留意輻射冷卻，預估部分中部以北地區9-11度；下周一白天起強烈冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

劉沛滕提到，熱帶性低氣壓最快今天晚間可能增強為颱風，但預估周四較可能成颱；由台灣依舊受到北邊高壓影響，而它所處緯度較低，不至於往北，將在菲律賓東南側海面逐漸往西靠近菲律賓南部，並逐漸減弱。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬、孫易磊避戰日本先當情報員？　日媒：台灣另有布局
凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了
大谷翔平新IG太療癒！　愛女身影入鏡融
雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕
網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢
吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點
降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成
川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳文茜「台大坐輪椅當飛鳥」照片曝光！　網友洗版打氣

立春錢來了！　簡單2步驟財運旺整年

女兒疑遭霸凌住院　網紅醫曝校方竟要「受害者道歉」

正妹行李箱「Taiwan is not CHINA」瘋傳　事實查核：AI生成圖

今「立春」4星座財神到　5禁忌一次看

DJ SODA凌晨抱怨：被用台語笑「塑膠」　台灣人其實不喜歡我？

把握好天氣！　下波挑戰溼答答寒流

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陳文茜「台大坐輪椅當飛鳥」照片曝光！　網友洗版打氣

立春錢來了！　簡單2步驟財運旺整年

女兒疑遭霸凌住院　網紅醫曝校方竟要「受害者道歉」

正妹行李箱「Taiwan is not CHINA」瘋傳　事實查核：AI生成圖

今「立春」4星座財神到　5禁忌一次看

DJ SODA凌晨抱怨：被用台語笑「塑膠」　台灣人其實不喜歡我？

把握好天氣！　下波挑戰溼答答寒流

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

啦啦隊女神若潼爆新歡？夜奔KTV密會帥氣男　凌晨獲專車護送返家

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

李威精舍案「虐殺真相」曝光！　AI破解群組密碼

陳文茜「台大坐輪椅當飛鳥」照片曝光！　網友洗版打氣

立春錢來了！　簡單2步驟財運旺整年

黃國昌：在野黨「打下高雄」最大目標　酸賴瑞隆沒有魅力

女兒疑遭霸凌住院　網紅醫曝校方竟要「受害者道歉」

微信公布校園AI教育成果　逾5千校導入小程式、創作專案破17萬

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

「立春」4生肖先動先贏

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

刈包不念「ㄍㄨㄚˋ」　菜販揭名稱由來

明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

更多熱門

相關新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

強冷倒數72小時！中央氣象署表示，6日（周五）晚起鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，7日至9日（周六至下周一）西半部、宜蘭低溫下探9度。氣象專家提醒，今（4日）起3天全台大幅回暖，周末各地瞬間從25度上下掉到只剩10度出頭的寒冷世界，民眾預先做好「雲霄飛車」降溫的準備。

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

「立春」4生肖先動先贏

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

賓士撐不住海外「跳水大降價」

台南男追砍路人！身分疑是足療師

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面