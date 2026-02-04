男子追砍路人2傷　黃偉哲第一時間到院探視

▲台南街頭發生砍人事件。（圖／翻攝臉書／台南大小事）



記者林東良、許力方／台南報導

南區金華路二段發生隨機持刀傷人事件，造成2位民眾受傷。警方接獲報案後，立即派遣警力趕赴現場，迅速制伏嫌犯，並由救護人員將傷者緊急送往醫院治療。

市長黃偉哲於晚間10時40分抵達成大醫院，首先慰問一名背部受傷的年輕女子，該名傷者傷勢相對輕微，意識清楚，簡要說明案發當時狀況。黃偉哲除關心其身體狀況外，也叮囑醫療團隊持續留意後續復原情形，隨後，前往開刀房外，慰問正在等候手術結果的家屬，並向院方醫師了解手術進度，囑咐醫療團隊務必全力搶救、妥善治療，市府也將提供必要協助，陪伴家屬度過關鍵時刻。

▲黃偉哲第一時間到成大醫院探視傷者。（圖／記者林東良翻攝）



黃偉哲表示，突發的暴力事件對受傷民眾及其家庭造成極大衝擊，市府一定會全力協助傷者治療與後續照護事宜；同時也特別感謝第一線醫療、消防及警察人員迅速應變、全力投入救援，展現高度專業與冷靜應對。同時也指示相關局處主動關懷傷者及家屬需求，必要時提供心理支持與生活協助，確保後續照護不遺漏。

台南市政府再次強調，維護社會治安需要警民共同努力，呼籲民眾在公共場合如遇突發事件，務必保持冷靜並立即通報警方，以利即時處理。市府也將持續檢視並強化各項社會安全措施，努力提升市民生活的安全感。