　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

男子追砍路人2傷　黃偉哲第一時間到院探視

▲▼台南街頭發生隨機砍人。（圖／翻攝臉書／台南大小事）

▲台南街頭發生砍人事件。（圖／翻攝臉書／台南大小事）

記者林東良、許力方／台南報導

南區金華路二段發生隨機持刀傷人事件，造成2位民眾受傷。警方接獲報案後，立即派遣警力趕赴現場，迅速制伏嫌犯，並由救護人員將傷者緊急送往醫院治療。

市長黃偉哲於晚間10時40分抵達成大醫院，首先慰問一名背部受傷的年輕女子，該名傷者傷勢相對輕微，意識清楚，簡要說明案發當時狀況。黃偉哲除關心其身體狀況外，也叮囑醫療團隊持續留意後續復原情形，隨後，前往開刀房外，慰問正在等候手術結果的家屬，並向院方醫師了解手術進度，囑咐醫療團隊務必全力搶救、妥善治療，市府也將提供必要協助，陪伴家屬度過關鍵時刻。

▲▼黃偉哲第一時間到成大醫院探視傷者。（圖／記者林東良翻攝）

▲黃偉哲第一時間到成大醫院探視傷者。（圖／記者林東良翻攝）

黃偉哲表示，突發的暴力事件對受傷民眾及其家庭造成極大衝擊，市府一定會全力協助傷者治療與後續照護事宜；同時也特別感謝第一線醫療、消防及警察人員迅速應變、全力投入救援，展現高度專業與冷靜應對。同時也指示相關局處主動關懷傷者及家屬需求，必要時提供心理支持與生活協助，確保後續照護不遺漏。

台南市政府再次強調，維護社會治安需要警民共同努力，呼籲民眾在公共場合如遇突發事件，務必保持冷靜並立即通報警方，以利即時處理。市府也將持續檢視並強化各項社會安全措施，努力提升市民生活的安全感。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男子追砍路人2傷　黃偉哲第一時間到院探視

一對一陪80位長者採買年貨　台電金門志工「銀髮關懷」真到位

寒冬送暖到復興區　桃市國民黨部與獅子會攜手贈物資

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金　迷你上海東方明珠塔獻縣長許淑華

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

鹿谷農民診所深耕30餘年　轉型竹山秀傳鹿谷院區外傷緊急處理更妥速

金門港旅運中心試營運首日　場站外禁推車民怨提行李喘呼呼

足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片

新北板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

男子追砍路人2傷　黃偉哲第一時間到院探視

一對一陪80位長者採買年貨　台電金門志工「銀髮關懷」真到位

寒冬送暖到復興區　桃市國民黨部與獅子會攜手贈物資

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金　迷你上海東方明珠塔獻縣長許淑華

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

鹿谷農民診所深耕30餘年　轉型竹山秀傳鹿谷院區外傷緊急處理更妥速

金門港旅運中心試營運首日　場站外禁推車民怨提行李喘呼呼

足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片

新北板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

男子追砍路人2傷　黃偉哲第一時間到院探視

網購中藥！35歲男「少做1步驟」下秒倒地不醒　搶救8天不治身亡

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

報稅好消息！每人免稅額調至10.1萬　租屋族年薪64.4萬免繳稅

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計網友全歪樓：聖鬥士星矢

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

13年Ubisoft老員工遭解雇　強烈批評公司決策、CEO兒子靠關係

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

【到底怎麼鑽的？】大陸5歲妹卡桶裡出不來...親媽無奈笑連消防員也沒忍住

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

黃偉哲第一時間到院探視

台電金門志工陪80位長者採買年貨

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

防搶演練結合動漫元素　金山警實戰逼真護家園

Gemini、NotebookLM進教室南市教師實戰學AI翻轉備課模式

更多熱門

相關新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

台南市3日晚間發生一起砍人事件，一名在養身館上班的陳姓足療師疑因情感問題，失控持足療刀揮砍路人男女，一路追到金華派出所門口，陳男才遭壓制，造成3人受傷送醫。市長黃偉哲當晚隨即趕赴醫院探望傷者，同時公布派出所門口監視器畫面，聲明警方在事發當下的第一時間隨即壓制，沒有讓傷害持續擴大。

白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車黃偉哲感謝善行

白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車黃偉哲感謝善行

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

台灣祭福岡主打台南味！黃偉哲赴日行銷

台灣祭福岡主打台南味！黃偉哲赴日行銷

關鍵字：

黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S兒女缺席週年儀式掀討論

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

台南男追砍路人！身分疑是足療師

「立春」4生肖先動先贏

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

賓士撐不住海外「跳水大降價」

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面