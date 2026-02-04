　
桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計網友全歪樓：聖鬥士星矢

▲▼桃園燈會主燈曝光。（圖／翻攝臉書／桃園號）

▲桃園燈會主燈曝光，網友大歪樓。（圖／翻攝臉書／桃園號）

記者柯振中／綜合報導

2026年桃園燈會主燈造型搶先曝光，今年以「飛馬耀桃園」為主題，主燈高達18公尺，結合燈光、音樂與霧氣效果，展現飛天馬振翅升空的磅礡氣勢。活動將於2月25日起一連12天登場，分別在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園三大展區同步點燈，打造年度重要燈會盛事。

主燈「飛馬耀桃園」由設計師劉治良操刀，飛馬展開巨大雙翼，搭配音樂節奏旋轉升起，營造一飛沖天的視覺效果，設計概念融合桃園航空城市意象，象徵城市正式啟航、邁向國際舞台，成為今年燈會最受矚目的焦點。

三大展區同步點燈

本屆燈會除主燈吸睛外，也結合虎頭山創新園區、南崁溪畔及三民運動公園三大展區規劃展演動線，讓民眾可分區欣賞不同燈飾與夜間景觀，展現桃園多元城市樣貌，提升整體參觀體驗。

▲▼桃園燈會主燈曝光。（圖／翻攝桃園觀光導覽網官網）

▲桃園燈會主燈曝光。（圖／翻攝桃園觀光導覽網官網）

此外，主辦單位也邀請台灣本土 IP「dtto friends」參與燈會設計，打造親子取向的燈區內容，期望吸引家庭客群與年輕族群共遊，讓燈會不僅是視覺饗宴，也成為闔家共享的夜間活動。

值得一提的是，由於此次的主燈設計太過獨特，不少網友想起動漫《聖鬥士星矢》裡的天馬座，因而歪樓留言，「天馬流星拳」、「啊～！！天馬流星拳」、「燃燒吧，我的小宇宙」、「和聖鬥士星史主題結合也不錯XD。」

活動時間與資訊

2026桃園燈會活動時間自2月25日至3月8日，平日晚間6時至9時30分，假日延長至晚間10時，展期橫跨12天。主辦單位提醒，熱門時段人潮眾多，建議民眾提前規劃行程，以充分享受燈會魅力。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

