　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲回暖3天極凍進冰箱！周末低溫下探個位數 。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

強冷倒數72小時！中央氣象署表示，6日（周五）晚起鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，7日至9日（周六至下周一）西半部、宜蘭低溫下探9度。氣象專家提醒，今（4日）起3天全台大幅回暖，周末各地瞬間從25度上下掉到只剩10度出頭的寒冷世界，民眾預先做好「雲霄飛車」降溫的準備。

氣象署預報，6日前逐日回溫，各地天氣穩定，6日晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，預計持續到9日清晨，中部以北、東北部及東部轉冷，其他地區早晚亦冷，最冷時間點為8日晚間至9日清晨，西半部及東北部僅9至11度，花東12至13度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇粉絲團）

▲周末預估將暴跌溫 。（圖／翻攝「台灣颱風論壇」粉絲團）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，今起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台預計將大幅回暖，南部甚至偏熱，建議大家好好把握偏暖的空檔，因為周末起，一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接掉到只剩10度出頭的寒冷世界，要預先做好雲霄飛車的準備。

「台灣颱風論壇」指出，未來3天是回暖空檔，大多數地方天氣穩定，僅東半部偶爾有陣雨，北部、東半部溫度可以來到25度左右，中南部更上看27度，感受會有些熱。周末強烈冷空氣正式侵台，北部、東半部6日夜間就會先下雨，7日開始降溫，整天濕冷或陰冷，最低溫將直探10度上下，預計8日白天才有機會漸漸轉為乾冷。中南部全程將以乾冷或陰冷為主，但最低溫也會逼近12至14度，深夜低溫顯著，而且日夜溫差很大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計網友全歪樓：聖鬥士星矢

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

「吃火鍋第一口」測出你隱藏性格！　先喝湯＝不輕易交出真心

快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報

刈包第一個字不念「ㄍㄨㄚˋ」！資深菜販揭名稱由來

「立春」4生肖先動先贏！第一名最強主角光環　升官、被挖腳機會大

萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤

外送專法7月上路恐漲價　Uber Eats：一單成本至少增20元

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計網友全歪樓：聖鬥士星矢

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

「吃火鍋第一口」測出你隱藏性格！　先喝湯＝不輕易交出真心

快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報

刈包第一個字不念「ㄍㄨㄚˋ」！資深菜販揭名稱由來

「立春」4生肖先動先贏！第一名最強主角光環　升官、被挖腳機會大

萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤

外送專法7月上路恐漲價　Uber Eats：一單成本至少增20元

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

網購中藥！35歲男「少做1步驟」下秒倒地不醒　搶救8天不治身亡

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年隊友一看心碎了

報稅好消息！每人免稅額調至10.1萬　租屋族年薪64.4萬免繳稅

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計網友全歪樓：聖鬥士星矢

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

13年Ubisoft老員工遭解雇　強烈批評公司決策、CEO兒子靠關係

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

【整間店被撞爛】貨車迴轉聯結車迎頭撞上 失控衝早餐店！驚悚瞬間曝

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

「立春」4生肖先動先贏

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

刈包不念「ㄍㄨㄚˋ」　菜販揭名稱由來

明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

「吃火鍋第一口」測出你隱藏性格！

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」

聽整晚中獎神曲真被唱名　結果糗了：同名同姓

更多熱門

相關新聞

連續低溫吉安6千箱秧苗受災　縣府爭取補助

連續低溫吉安6千箱秧苗受災　縣府爭取補助

受連續冷氣團影響，花蓮吉安鄉水稻秧苗陸續出現受害情形。花蓮縣長徐榛蔚高度關切，特請農業處密切掌握縣內時令作物生長狀況，務必第一時間協助農友因應，確保農民權益獲得最大保障。花蓮縣政府2日邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往吉安鄉辦理現地勘查。

竹山暖警再度啟動迷路長輩雷達尋獲走失老翁

竹山暖警再度啟動迷路長輩雷達尋獲走失老翁

睡垃圾桶被載走　街友遭壓縮2次奇蹟生還

睡垃圾桶被載走　街友遭壓縮2次奇蹟生還

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

關鍵字：

氣象氣象雲低溫寒流冷氣團台灣颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

大S兒女缺席週年儀式掀討論

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南男追砍路人！身分疑是足療師

「立春」4生肖先動先贏

賓士撐不住海外「跳水大降價」

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面