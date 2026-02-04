強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

▲回暖3天極凍進冰箱！周末低溫下探個位數 。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

強冷倒數72小時！中央氣象署表示，6日（周五）晚起鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，7日至9日（周六至下周一）西半部、宜蘭低溫下探9度。氣象專家提醒，今（4日）起3天全台大幅回暖，周末各地瞬間從25度上下掉到只剩10度出頭的寒冷世界，民眾預先做好「雲霄飛車」降溫的準備。

氣象署預報，6日前逐日回溫，各地天氣穩定，6日晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，預計持續到9日清晨，中部以北、東北部及東部轉冷，其他地區早晚亦冷，最冷時間點為8日晚間至9日清晨，西半部及東北部僅9至11度，花東12至13度。

▲周末預估將暴跌溫 。（圖／翻攝「台灣颱風論壇」粉絲團）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，今起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台預計將大幅回暖，南部甚至偏熱，建議大家好好把握偏暖的空檔，因為周末起，一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接掉到只剩10度出頭的寒冷世界，要預先做好雲霄飛車的準備。

「台灣颱風論壇」指出，未來3天是回暖空檔，大多數地方天氣穩定，僅東半部偶爾有陣雨，北部、東半部溫度可以來到25度左右，中南部更上看27度，感受會有些熱。周末強烈冷空氣正式侵台，北部、東半部6日夜間就會先下雨，7日開始降溫，整天濕冷或陰冷，最低溫將直探10度上下，預計8日白天才有機會漸漸轉為乾冷。中南部全程將以乾冷或陰冷為主，但最低溫也會逼近12至14度，深夜低溫顯著，而且日夜溫差很大。