藍白推惡法行政團隊反應仍慢　綠委焦慮炸鍋：已第三個總統怕什麼

▲總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院藍白陣營在上會期末強推三大爭議法案，傳出府院正評估包括「不副署」在內的救濟途徑，民進黨團也對此表達支持。不過，面對在野黨強勢進逼，有綠委私下難掩焦慮，直言行政團隊反應依舊過慢且被動，面對爭議法案態度不明確，且嚴重「溝通斷層」讓許多優秀政績被口水淹沒，「你都已經是第三個民進黨總統了，你是有什麼好怕的？」行政團隊不能只是被動接球，應強化輿情系統與政策轉譯能力，主動拿回議題主導權，否則將難以擺脫挨打局面，失去民心。

立法院會上周五「法案大清倉」，藍白通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》與《立法院組織法》三大爭議法案，傳出府院評估救濟途徑時，納入「不副署」可能性。民進黨團第4會期書記長、立委陳培瑜2日表示，行政院若針對這3個爭議法案提出不副署，「我們目前是支持的」，因為確實討論時間過少，且都是抽出逕付二讀，所以民進黨團絕對支持行政院的做法。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤同日受訪時則說，相信府院黨、黨團最近都會研判這三大惡法對國家法治造成的衝擊，在憲法賦予的合法合憲救濟手段，包括聲請釋憲、不副署，行政部門都不會放棄，這些都可以綜合評估。畢竟這是上周表決通過，相關議案也還沒送達行政院，還在立法院，所以再給行政部門一點時間來研析、評估，用合憲合法的手段來制止惡法的生效，行政部門會做出最好的決定。

不過，就有綠委私下難掩焦慮，直言行政團隊反應還是不夠即時。他指出，藍白在立法院強推爭議法案並非突襲，但行政院自始至終缺乏有效的輿情系統，未能讓大眾及早意識到問題的急迫性與危險性，「他們不會不知道吧？難道真的要等到三讀通過？」哪來的自信覺得藍白會突然放棄這件事？

該綠委認為，部會面對爭議性議題若態度不明，會讓所有關係人都非常痛苦，「民進黨在這件事情上真的太退縮了！」他說，以黨產條例為例，行政院本該早早表明立場，因為這事依法行政，而非單純的意識形態。

該委員強調，台灣當年花多少力氣做轉型正義，黨產現在都還在打官司。如果轉型正義沒有做好，受傷的不僅是綠營支持者，更包括藍營支持者、無數受過威權傷害的家庭，「我們為什麼不回過頭來，把轉型正義做得更好？而不應該在很多政治的風口浪尖上就退縮」；行政團隊或許可以手段圓滑，但不能無作為，「社會溝通應該早就開始鋪陳，不能只靠立法院在鋪陳」。

在中天條款議題上，該綠委同樣點出行政部門的缺席。他質疑，中天現在是什麼問題？行政院難道不能有更多的案例告訴大家？現在卻反而是立法院各委員辦公室要自己整理相關資訊。難道這些行政團隊不知道？行政團隊理應有更多掌握，從國安會、陸委會到文化部，對中國滲透手法應知之甚詳，可不可以有更多像梁文傑這樣的官員出來說明？

「你都已經是第三個民進黨總統了，你是有什麼好怕的？」該綠委認為，部會可以有堅定的行政立場，不能每次都只有梁文傑跟劉世芳，該有的行政措施該硬就是要硬起來，行政團隊輿情系統要顧好，行政措施的沙盤推演要做得更細緻。傳統媒體環境「藍大於綠」，且在野黨刻意塑造「蔣經國美好時代」與「討厭民進黨」的論述下，行政團隊更應展現魄力。

儘管有行政立法協調會議，立委們也都會反映問題，行政團隊的確有越來越好的趨勢，但問題是速度比不上藍白。在野黨是一波接一波的發球方，執政黨卻淪為被動接球，「我們不能只是接球，主動權要拿回來」。

除了政治攻防，他也點出行政團隊嚴重的「溝通斷層」，行政單位雖有許多會做事的人，卻缺乏將政策「轉譯成人民聽得懂的語言」能力，當人民無感時，就會反映在選舉、民調上。這個時代不能只會埋頭做事，而是要告訴所有選民，你做了什麼。

他以行政院副院長鄭麗君日前2場專訪為例，明明關稅談得那麼好，但當時大家關注的點卻幾乎都是101。好不容易談得這麼好，且許多藍白支持者、海外台商都一片叫好，「我們幾乎是全世界第一好，我們只比英國差一點」，這樣的語言卻沒有人說得出來，「我們立法院自己幫行政團隊捧，很奇怪」。

該綠委感嘆，若持續與人民距離這麼遠，行政系統無法有效回收外部聲音並利用行政資源彌補資訊落差，人民將持續無感，最終只會覺得政治很吵、與我無關。如何將冷硬的政策轉譯成人民有感的語言，已是民進黨當前的最大困境。