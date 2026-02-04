　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白推惡法行政團隊反應仍慢　綠委焦慮炸鍋：已第三個總統怕什麼

▲民進黨中執會結束，賴清德記者會後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院藍白陣營在上會期末強推三大爭議法案，傳出府院正評估包括「不副署」在內的救濟途徑，民進黨團也對此表達支持。不過，面對在野黨強勢進逼，有綠委私下難掩焦慮，直言行政團隊反應依舊過慢且被動，面對爭議法案態度不明確，且嚴重「溝通斷層」讓許多優秀政績被口水淹沒，「你都已經是第三個民進黨總統了，你是有什麼好怕的？」行政團隊不能只是被動接球，應強化輿情系統與政策轉譯能力，主動拿回議題主導權，否則將難以擺脫挨打局面，失去民心。

立法院會上周五「法案大清倉」，藍白通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》與《立法院組織法》三大爭議法案，傳出府院評估救濟途徑時，納入「不副署」可能性。民進黨團第4會期書記長、立委陳培瑜2日表示，行政院若針對這3個爭議法案提出不副署，「我們目前是支持的」，因為確實討論時間過少，且都是抽出逕付二讀，所以民進黨團絕對支持行政院的做法。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤同日受訪時則說，相信府院黨、黨團最近都會研判這三大惡法對國家法治造成的衝擊，在憲法賦予的合法合憲救濟手段，包括聲請釋憲、不副署，行政部門都不會放棄，這些都可以綜合評估。畢竟這是上周表決通過，相關議案也還沒送達行政院，還在立法院，所以再給行政部門一點時間來研析、評估，用合憲合法的手段來制止惡法的生效，行政部門會做出最好的決定。

不過，就有綠委私下難掩焦慮，直言行政團隊反應還是不夠即時。他指出，藍白在立法院強推爭議法案並非突襲，但行政院自始至終缺乏有效的輿情系統，未能讓大眾及早意識到問題的急迫性與危險性，「他們不會不知道吧？難道真的要等到三讀通過？」哪來的自信覺得藍白會突然放棄這件事？

該綠委認為，部會面對爭議性議題若態度不明，會讓所有關係人都非常痛苦，「民進黨在這件事情上真的太退縮了！」他說，以黨產條例為例，行政院本該早早表明立場，因為這事依法行政，而非單純的意識形態。

該委員強調，台灣當年花多少力氣做轉型正義，黨產現在都還在打官司。如果轉型正義沒有做好，受傷的不僅是綠營支持者，更包括藍營支持者、無數受過威權傷害的家庭，「我們為什麼不回過頭來，把轉型正義做得更好？而不應該在很多政治的風口浪尖上就退縮」；行政團隊或許可以手段圓滑，但不能無作為，「社會溝通應該早就開始鋪陳，不能只靠立法院在鋪陳」。

在中天條款議題上，該綠委同樣點出行政部門的缺席。他質疑，中天現在是什麼問題？行政院難道不能有更多的案例告訴大家？現在卻反而是立法院各委員辦公室要自己整理相關資訊。難道這些行政團隊不知道？行政團隊理應有更多掌握，從國安會、陸委會到文化部，對中國滲透手法應知之甚詳，可不可以有更多像梁文傑這樣的官員出來說明？

「你都已經是第三個民進黨總統了，你是有什麼好怕的？」該綠委認為，部會可以有堅定的行政立場，不能每次都只有梁文傑跟劉世芳，該有的行政措施該硬就是要硬起來，行政團隊輿情系統要顧好，行政措施的沙盤推演要做得更細緻。傳統媒體環境「藍大於綠」，且在野黨刻意塑造「蔣經國美好時代」與「討厭民進黨」的論述下，行政團隊更應展現魄力。

儘管有行政立法協調會議，立委們也都會反映問題，行政團隊的確有越來越好的趨勢，但問題是速度比不上藍白。在野黨是一波接一波的發球方，執政黨卻淪為被動接球，「我們不能只是接球，主動權要拿回來」。

除了政治攻防，他也點出行政團隊嚴重的「溝通斷層」，行政單位雖有許多會做事的人，卻缺乏將政策「轉譯成人民聽得懂的語言」能力，當人民無感時，就會反映在選舉、民調上。這個時代不能只會埋頭做事，而是要告訴所有選民，你做了什麼。

他以行政院副院長鄭麗君日前2場專訪為例，明明關稅談得那麼好，但當時大家關注的點卻幾乎都是101。好不容易談得這麼好，且許多藍白支持者、海外台商都一片叫好，「我們幾乎是全世界第一好，我們只比英國差一點」，這樣的語言卻沒有人說得出來，「我們立法院自己幫行政團隊捧，很奇怪」。

該綠委感嘆，若持續與人民距離這麼遠，行政系統無法有效回收外部聲音並利用行政資源彌補資訊落差，人民將持續無感，最終只會覺得政治很吵、與我無關。如何將冷硬的政策轉譯成人民有感的語言，已是民進黨當前的最大困境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／疑借手機不成！砍人釀3傷　警還原開2槍過程
快訊／持刀傷人現場曝！警遭砍血流滿面　兇嫌倒地
快訊／NBA重磅交易！　大鬍子哈登轉隊
「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產
快訊／拖板車撞民宅驚悚畫面曝！　36歲駕駛噴飛慘死
快訊／台股失守3萬2！　台積電跌25元
快訊／隨機砍人兇嫌「胸口中彈」送醫！　民眾氣喊：救他幹嘛
大S離世前「想回家」！　赴機場車內心臟驟停
快訊／南苗市場隨機殺人！警頭中2刀　累計3傷搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

藍白推惡法行政團隊反應仍慢　綠委焦慮炸鍋：已第三個總統怕什麼

黃國昌：在野黨「打下高雄」最大目標　酸賴瑞隆沒有魅力

沈慶京：林俊言曾說「柯P不是好人，你沒必要犧牲」

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

37本總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

國際書展「閱讀香港」專區開幕　邱垂正：閱讀彼此促進台港理解

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

藍白推惡法行政團隊反應仍慢　綠委焦慮炸鍋：已第三個總統怕什麼

黃國昌：在野黨「打下高雄」最大目標　酸賴瑞隆沒有魅力

沈慶京：林俊言曾說「柯P不是好人，你沒必要犧牲」

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

37本總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

國際書展「閱讀香港」專區開幕　邱垂正：閱讀彼此促進台港理解

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

獨／網紅愛店出事！陽明山知名森林秘境餐廳　838坪違恐遭剷平

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

啦啦隊女神摔車全身傷！飛飛忍痛堅持現身公益活動

Switch賣破1.5億台改寫歷史　任天堂救世主從慘敗到全面翻身

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

快訊／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面　兇嫌中槍倒地

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

運兵車左轉掉出50萬鈔票！路人狂幫撿　10萬「後事錢」不見了

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」

政治熱門新聞

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

黃國昌：在野黨2026最大戰略打下高雄

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

台北國際書展「閱讀香港」專區開幕

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

詐騙人頭戶太多！外籍移工離境「帳戶將先凍結」

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

「謝家白宮」掀波！掌門人嘆：2人都太急了

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

更多熱門

相關新聞

柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

柯文哲的民眾黨在這兩年的立法院運作裡，秉持著藍白合的政治操作策略，在立法院扮演國民黨政治附庸的角色，讓民進黨的少數執政付出了極為慘痛的政治代價，但也因此讓柯文哲因為涉及京華城容積率弊案爭議而遭羈押一年多，雖已解除羈押但將於3月26日進行一審宣判，民眾黨如今又因為兩年條款的政治更迭，在2月1日由6位新科立委替補上場，創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，將直接參與黨內重要會議，與黃國昌黨主席形式上「共治」民眾黨的政治運作。

民進黨轟：國共論壇假交流真滲透　國民黨只想把台灣鎖回中國

民進黨轟：國共論壇假交流真滲透　國民黨只想把台灣鎖回中國

美參議員批在野黨砍國防預算　國民黨回擊了

美參議員批在野黨砍國防預算　國民黨回擊了

力邀陳其邁出任競總主委！賴瑞隆拚整合高雄派系

力邀陳其邁出任競總主委！賴瑞隆拚整合高雄派系

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

關鍵字：

民進黨行政團隊政策溝通轉型正義不副署中天條款黨產條例

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

大S兒女缺席週年儀式掀討論

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

「立春」4生肖先動先贏

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面