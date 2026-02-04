馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

▲馬斯克之女薇薇安首度發聲證實。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

美國司法部近日公開大批與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查與通訊文件，內容牽涉眾多國際政要、富豪，尤其提及特斯拉創辦人馬斯克的，更引關注。對此，馬斯克關係疏遠的女兒薇薇安威爾森（Vivian Wilson）首度出面證實，依據自身部分記憶與經驗，與檔案內容所揭露的時間、地點相呼應，郵件具有真實性。

女兒首度發聲 點出關鍵時間地點

薇薇安於2月1日在社群平台Threads連續發文指出，與其模糊帶過，不如一次說清楚。她表示，當檔案中電子郵件所標示的時間點出現時，自己與家人確實身在加勒比海的「極樂島」聖巴瑟米島（St. Barth's），這與文件內容高度一致，因此她傾向相信郵件並非虛構。

她也提到，父親試圖將相關郵件形容為「被斷章取義」的回應，本身反而從側面證實了郵件的存在，並以略帶諷刺的語氣形容否認說法。

強調事前不知情 承諾持續公開

薇薇安進一步說明，在這批文件對外公布前，她並不知道相關電子郵件的存在，對整起事件的了解也是與外界同步。若未來取得任何能進一步驗證檔案內容的資訊，仍會選擇公開說明，不會迴避。

檔案揭露聯繫內容 馬斯克否認不當行為

根據檔案內容，一個標示為「Elon Musk」的帳號，於2013年間與已故性犯罪者愛潑斯坦討論假期行程，內容提及可能出現在聖巴瑟米島與英屬維京群島一帶，並詢問是否適合造訪。對此，馬斯克已公開否認曾前往愛潑斯坦的私人島嶼或參與相關活動。

▼馬斯克公開否認曾前往淫魔富豪的私人島嶼。（圖／路透）

