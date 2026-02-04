　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

▲▼馬斯克疏遠的女兒薇薇安Vivian Wilson。（圖／路透）

▲馬斯克之女薇薇安首度發聲證實。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國司法部近日公開大批與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查與通訊文件，內容牽涉眾多國際政要、富豪，尤其提及特斯拉創辦人馬斯克的，更引關注。對此，馬斯克關係疏遠的女兒薇薇安威爾森（Vivian Wilson）首度出面證實，依據自身部分記憶與經驗，與檔案內容所揭露的時間、地點相呼應，郵件具有真實性。

女兒首度發聲　點出關鍵時間地點

薇薇安於2月1日在社群平台Threads連續發文指出，與其模糊帶過，不如一次說清楚。她表示，當檔案中電子郵件所標示的時間點出現時，自己與家人確實身在加勒比海的「極樂島」聖巴瑟米島（St. Barth's），這與文件內容高度一致，因此她傾向相信郵件並非虛構。

她也提到，父親試圖將相關郵件形容為「被斷章取義」的回應，本身反而從側面證實了郵件的存在，並以略帶諷刺的語氣形容否認說法。

強調事前不知情　承諾持續公開

薇薇安進一步說明，在這批文件對外公布前，她並不知道相關電子郵件的存在，對整起事件的了解也是與外界同步。若未來取得任何能進一步驗證檔案內容的資訊，仍會選擇公開說明，不會迴避。

檔案揭露聯繫內容　馬斯克否認不當行為

根據檔案內容，一個標示為「Elon Musk」的帳號，於2013年間與已故性犯罪者愛潑斯坦討論假期行程，內容提及可能出現在聖巴瑟米島與英屬維京群島一帶，並詢問是否適合造訪。對此，馬斯克已公開否認曾前往愛潑斯坦的私人島嶼或參與相關活動。

▼馬斯克公開否認曾前往淫魔富豪的私人島嶼。（圖／路透）

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

放過哈佛？川普加碼「求償318億天價」　怒批《紐時》亂報

人性崩壞！印度狠父為選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

陸屁孩放火燒死薩摩耶

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

放過哈佛？川普加碼「求償318億天價」　怒批《紐時》亂報

人性崩壞！印度狠父為選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

13年Ubisoft老員工遭解雇　強烈批評公司決策、CEO兒子靠關係

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

國際熱門新聞

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

研究：不沾鍋1道刮痕可釋出230萬塑膠微粒

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

13歲少年獨泳4小時求援　奇蹟救回漂流弟妹

紐時：伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

他為了選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

美軍強制性侵沖繩未成年少女　最終判決出爐

更多熱門

相關新聞

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

太空探索科技公司SpaceX於2日宣布，已正式收購人工智慧公司xAI，將馬斯克（Elon Musk）旗下兩家最具野心的企業合併，也讓新組成的集團一舉成為全球估值最高的未上市私人公司。

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

馬斯克密約淫魔富豪　親問「島上哪晚最瘋」

馬斯克密約淫魔富豪　親問「島上哪晚最瘋」

路透：馬斯克SpaceX、xAI協商合併　為IPO鋪路

路透：馬斯克SpaceX、xAI協商合併　為IPO鋪路

關鍵字：

馬斯克極樂島女兒

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

大S兒女缺席週年儀式掀討論

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

台南男追砍路人！身分疑是足療師

賓士撐不住海外「跳水大降價」

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

即／大樂透一注獨得1.39億

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面