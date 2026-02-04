今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

▲立春這天千萬別嘆氣、別抖腳，也別皺眉，小心把財氣拒於門外。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

今（4）日凌晨04:02正式迎來「立春」，也象徵正式跨入丙午馬年。塔羅牌老師艾菲爾指出，立春是一年之始，更是播種好運的最佳時刻，想要這一年財運「馬」上升，當天的氣場至關重要。不過他也示警，立春有「3大禁忌」千萬別犯，像是嘆氣、抖腳，恐把財氣通通趕跑；同時他也分享「3大開運行動」，只要做對了，保證福氣跑第一。

艾菲爾老師在粉專發文提醒，立春是氣場交接期，情緒與動作都很重要，若不想把好運「推門外」，當天有「3大禁忌」務必遵守：

1. 別嘆氣：「嘆一口氣，窮3年！」艾菲爾解釋，立春要吸納新氣，嘆氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。

2. 別抖腳：搖擺不定是馬年大忌！艾菲爾強調，穩穩地坐，才能穩穩地賺，「抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉」，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。

3. 別皺眉：眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你。

除了避開禁忌，今年馬年屬火，艾菲爾建議可用陽光積極的能量點燃財富，並公開立春必做「3大開運行動」：

1. 在「正東方」財位放花瓶與小燈：2026年的正財位在「正東方」。準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈。這代表財源生生不息，照亮一整年的薪水與收入。

2. 在財位擺放一對貔貅：想抓牢偏財與業績，可在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅。記得「頭朝向門口或窗外」，幫你把外面的大財吸進來；「尾巴朝內」，象徵把財富鎖進家庫。

3. 皮夾養一對「小金蟾」：讓財氣隨身跟著走！在皮夾不常用的隔層放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」。金蟾能幫你咬住錢財不流失，讓你的錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。

最後，艾菲爾也提到超靈驗的「利存168」秘法，建議民眾可選在立春當天的最強吉時「07:00～13:00」、「15:00～17:00」，往常用的銀行帳戶或錢包存入168元，象徵「利存168，馬年一路發」，啟動滾滾財氣。

