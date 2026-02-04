哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」出生年分　網戰翻：講反了吧

▲網友好奇，75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

世代處境常成為社群討論焦點，近日有網友發文指出，出生於民國75年至85年間的台灣民眾，其成長與成年時期正逢產業西進、起薪低迷及教育制度劇烈變動的階段，所以這一代是否為台灣最辛苦的一群人？貼文曝光後，引起討論。

成長期遇多重挑戰 75～85年次的人特別慘？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為標題發文。原PO表示，75至85年次的人成年時，約在民國95年至105年之間，當時台灣正值產業不斷西進、社會大眾普遍熱衷考取公職的年代。

課綱頻改且環境變動 需要不斷適應

除此之外，當時不斷有「22K」低薪議題，顯示出當時社會新鮮人面臨的就業困境與經濟壓力；而教育部分，原PO也提到，這一代幾乎每逢升學就會遇到改課綱的狀況，需要不斷適應。因此他就想知道，這一代是不是最慘的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「體感7尾8初最慘」、「75年附近真的是生錯年代無誤」、「我體感7尾8初最慘，基本上出社會的前幾年都是經濟非常爛，很難累積資本」、「7路過，真的慘」、「7年級末班車慘爆」、「70頭才慘啦，921、SARS、金融風暴、22K都剛好畢業前遇到」。

也有網友表示，「還好吧，倒覺得後面的更慘，有的正要開始上班遇疫情，整個被迫轉型」、「家裡沒錢的，越晚出生越慘，有錢的就是越晚出生越爽」、「講反了吧，最爽世代吧？買房或是買股都能輕鬆翻倍的世代還不夠爽」、「8初很慘，8尾好一些」、「88年路過覺得慘，早一點出生，投資股票、炒房實在爽」、「我覺得是6尾的沒學到電腦差很多」。話題引發討論。