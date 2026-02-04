　
民生消費

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲Mia C'bon秉持質感生活理念，店門口掛起喜氣紅燈籠並設立禮盒專區，營造尊榮且溫馨的年節採買氛圍。

消費中心／綜合報導

農曆新年將至，頂級超市Mia C'bon於2026年2月4日起正式啟動「金馬賀歲 馳躍新春」新春系列活動，以高品質的「八珍玉食」與全球精選好物搶攻高端客群的心。不同於一般超市單純給予商品折扣，Mia C'bon堅持品牌質感與「因我所選，由此不同」的精神，引進包括日本F1國產牛、名店料理以及多款進口精品，將年貨採買昇華為一種品味洗禮，帶領消費者在備貨之餘，也能享受優雅精緻的生活美學。

團圓盛宴與經典手路菜：八珍玉食的華麗入席

忙了一整年，最期待的就是那桌象徵豐饒的團圓飯。Mia C'bon特別找齊了鮮甜的「八珍玉食」，讓圍爐桌升級為奢華盛宴。主打的「匠黑牛」F1手切肋眼牛排、梅花牛排與紐約克牛排，油脂分布如大理石紋路般精緻。海鮮方面則提供外型厚實且富貴大器的松葉蟹腳、頂級龍蝦身，以及澎湖野生明蝦與活菌豬豬小排，每一口都能品嚐到來自大海與大地的豐盛美味。

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲嚴選高品質「匠和牛」，細密的大理石紋油脂交織出極致口感，是新春年夜飯桌上最受矚目的奢華主角。

品嚐完頂級生鮮後，桌上自然少不了名廚加持的經典滋味。在年菜組合中，常出現象徵「團圓美滿」的傳統甜點，而紅豆食府的豆沙芋泥與紫米八寶飯正是這份情懷的代表，為了讓消費者優雅地與最愛的人共享美味，Mia C'bon嚴選多款便利名餚，包括「十得私廚」迎春佛跳牆、砂鍋鮭魚頭與魷魚肉蒜，以及深受好評的「鼎泰豐」東坡肉與「逸湘齋」蜜汁雙方；這些手路菜讓人在繁忙年節免去繁瑣備料，就能輕鬆端出五星級飯店等級的佳餚，更多餘裕享受團圓好時光。

暖心圍爐與果韻添福：生生不息的甜蜜祝福

當年味氣氛漸濃，一鍋熱騰騰的火鍋最能溫潤家人的心。火爐在早期過年象徵「闔家團圓」，如同現今的火鍋，取其「生生不息」與「愈燒愈旺」之意 。Mia C'bon特別規劃暖心圍爐專區，備齊了豐富的湯底與配料，像是「Yamaki」火鍋湯底系列與「鍋THE WORLD」風味鍋底，搭配美國無骨牛小排火鍋片、究好豬五花肉片與南門魚丸店手工原味蛋餃，每一口都充滿驚喜；若想更添奢華，爭鮮北海道生干貝也是鮮美首選 。

餐後或走春訪友時，以紅潤飽滿的果實傳遞心意最得體。在選擇過年傳統禮物時，Mia C'bon推薦以充滿喜氣的果物化作祝福，例如日本山形縣文字富士蘋果禮盒、傑作蜜柑禮盒與智利櫻桃心型盒，皮薄多汁的清甜水果，讓人吃了有圓滿一整年的好寓意。此外還有稀有的奈良三色草莓與日本長野大粒市田柿禮盒，象徵事事如意、甜甜蜜蜜，是開啟新年好運的完美獻禮。

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲嚴選日本青森蘋果與各國精品水果，每一顆果實皆以紅潤飽滿的完美姿態，化作新春最甜蜜的誠摯祝福。

迎春獻禮與傳統南北貨：傳遞厚誼的精品選物

年假春意初綻正是走訪親友、傳遞祝福的好時候，Mia C'bon還特選了許多精品級禮盒讓人化作誠摯情意、送上祝福。像是來自比利時的百年傳奇品牌「茱莉詩」繁花映金禮盒，展現比利時皇室御用商品的高雅氣質。深受喜愛的「福義軒」2026典藏禮盒、台南晶英酒店招財貓鳳梨酥禮盒，以及充滿話題的「NY」起司奶油餅與「香港恆香老餅家」迷你核桃酥，無論送禮對象是誰都顯得大方且不失品味。

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲禮盒專區匯聚全球名店甜禮，精緻包裝搭配頂級選品，是農曆新年走春訪友最體面的贈禮首選。

而要撐起年節餐桌的層次感，則需仰賴頂級南北貨的點綴。年節送禮常見的「烏魚子」因色澤與黃金相似而有「黑金」之稱，台灣最大的產地就在雲林口湖。超市匯聚多款精華，如Coastline烏魚子片禮盒、SA精選智利鮑魚罐、黑橋牌冬菇禮盒，以及方便料理的欣欣養生雞湯與曖仙堂本草藥燉排骨。這些乾貨不僅是厚贈親友的首選，更是餐桌上不可或缺的靈魂食材。

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲超市特別設立非籠飼雞蛋專區，堅持友善環境且高品質的蛋品選擇，讓消費者在新春佳節吃得美味更安心。

舉杯賀歲與聚會食刻：歡聚時光的人氣搭配

佳節聚會，美酒與零食絕對是炒熱氣氛的絕佳催化劑！在Mia C'bon可以找到等級劃分嚴格的日本清酒，頂級「純米大吟釀」指其精米步合必須達到50%以下，Mia C'bon精選「源流」純米大吟釀三割九分，讓舉杯時刻充滿醇厚香氣。針對喜愛洋派風格的消費者，則推薦紅魔鬼奇幻嘉年華葡萄酒與帕斯可刺青女孩紅酒；若要兼顧全家大小，青森蘋果汁禮盒與沛綠雅氣泡雞尾酒，更是能讓全家人共同舉杯歡慶的人氣選擇。

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲酩酒窖嚴選世界各地頂級葡萄酒與清酒，提供年節團圓或親友聚會時，最完美的品酩選擇。

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲專為愛酒人士打造的精選陳列區，展示多款具代表性的頂級佳釀，讓年節採買成為一場品味生活的深度對話。

當家人圍坐玩桌遊或守歲時，少不了被認為是最適合搭配的懷舊零食魷魚絲，除此之外，Mia C'bon還準備了多款人氣點心，包括「Delisio」洋芋片、上友原味魷魚條與珍味魷魚片、義順軒蘇打餅與蛋捲系列，還有古早味的飛燕煉乳男卡力與初鹿牧場牛軋糖；每一口都能吃得開懷，讓追劇或遊戲的歡樂時光更加令人印象深刻、值得回味。

糧滿家味與尊榮禮遇：長長久久的新春期盼

熱鬧過後，回歸最踏實的家常滋味。在華人地區，大年初二習俗要吃麵，象徵「吃麵，象徵長長久久，事事順利」。Mia C'bon推薦「一蘭拉麵」博多細麵、天下一品京都濃厚白湯拉麵，搭配高品質的弘昌CAS橫綱大力米或日本青森縣青天霹靂米，再淋上屏大薄鹽醬油，簡單的一碗麵或飯，就是最豐盈的家味幸福 。

不光是有滿滿的精緻選品，Mia C'bon為了慶賀新年更是祭出多項新春尊榮禮遇。「新春開運福袋」將於2月17日（二）當日上午11:30準時開賣，每袋售價699元，商品價值高達2,000元以上。活動期間當日單筆消費滿1,000元即贈100元現金折價券，滿額還能獲得馬年限定紅包袋、品牌磁吸小燈箱或品牌皮革紙巾盒等限量質感好禮。同時，深受歡迎的CIRCULON美國不沾鍋系列也同步展開集點換購，讓品味從餐桌延伸至廚房美學。這個春節，快來Mia C'bon感受與眾不同的精緻採買體驗吧！

▲▼過年,春節,年貨,採買,Mia C’bon,送禮,精品。（圖／業者提供）

▲精品廚具也是質感的一環，不妨趁檔期集點換購讓新春廚房展現美學品味 。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

過年春節年貨採買Mia C'bon送禮精品

