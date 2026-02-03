　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲足療師感情出問題「路上砍人」！20公分兇刀曝光

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市29歲陳姓男子3日在南區金華派出所附近犯下砍人案，導致包含他在內，共有3人受傷送醫。後續經過調查，陳嫌疑似近日感情出問題，精神狀況不穩，而他行兇時的刀具也隨之曝光，是一把長約20公分的足療刀，警方起獲時上方還沾有血跡，相當恐怖。

疑任職足體養生館　感情問題致精神不穩

根據調查，陳姓嫌犯疑似是在周圍的足體養生館任職，從事足療相關的工作，不過近期因為感情因素，導致精神狀況不穩定。3日晚間他突然持足療時使用的按摩刀，攻擊走在路上的42歲男子、32歲女子。

▼台南砍人案，兇刀曝光，長約20公分。（圖／民眾提供）

▲▼台南砍人案，兇刀曝光。（圖／民眾提供）

一路追砍至派出所　兇嫌遭員警壓制受傷

陳嫌攻擊男子以後，還不斷一路追砍，直到男子躲進派出所，還作勢揮砍，結果當場被大批員警壓制，自己的手部也因此受傷。

▲▼台南砍人案。（圖／民眾提供）

▲▼台南砍人案，兇嫌追著男性傷者砍，一路砍到派出所門口。（圖／民眾提供）

▲▼台南砍人案。（圖／民眾提供）

20公分足療刀染血畫面曝　動機仍待釐清

警方後續起獲行兇用的刀具，是足療店上班時會使用到的足療刀，這把兇刀長度約20公分，上方還沾有血跡，相當恐怖。至於陳嫌的作案動機為何，警方仍在釐清當中。

▼台南砍人案，兇刀曝光，長約20公分。（圖／民眾提供）

▲▼台南砍人案，兇刀曝光。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

29歲足療師感情出問題「路上砍人」！20公分兇刀曝光

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

台南砍人案女傷者發聲！原以為只是被打　一摸溫熱才知遭砍濺血

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

遭檢舉「金主供車」還派兒當司機　基隆前民政處長收押禁見

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

陸屁孩放火燒死薩摩耶

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

29歲足療師感情出問題「路上砍人」！20公分兇刀曝光

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

台南砍人案女傷者發聲！原以為只是被打　一摸溫熱才知遭砍濺血

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

遭檢舉「金主供車」還派兒當司機　基隆前民政處長收押禁見

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

13年Ubisoft老員工遭解雇　強烈批評公司決策、CEO兒子靠關係

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

【太子集團拍賣會】愛馬仕包84萬成交　神秘男情人節前豪標7件送愛妻

社會熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

台南男追砍路人！身分疑是足療師

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

人妻見網友土地公廟當砲房！他逼再見一面下場慘

狼繼父性侵578次　二審改判11年半

即／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」嚇警

遭檢舉金主供車　基隆前民政處長收押

更多熱門

相關新聞

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

台南市南區金華派出所附近3日晚間發生砍人事件，29歲陳姓男子持按摩刀攻擊素不相識的32歲女子、42歲男子，導致包含兇嫌在內3人受傷。事後受傷的女子還原現場情況，原先以為僅是「被打一下」，過了馬路發現後背愈來愈痛，摸了一下發現溫熱的手感，才知自己受傷了。

台南男追砍路人！身分疑是足療師

台南男追砍路人！身分疑是足療師

五分埔小開為愛槓上國中同學　潤餅少東被潑漆　

五分埔小開為愛槓上國中同學　潤餅少東被潑漆　

酒店妹被愛沖昏頭！為愛上岸才知他已婚

酒店妹被愛沖昏頭！為愛上岸才知他已婚

高雄2女吵架把家當往窗外丟！滿地衣物砸車

高雄2女吵架把家當往窗外丟！滿地衣物砸車

關鍵字：

台南砍人足療刀感情糾紛精神不穩警方壓制

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

大S兒女缺席週年儀式掀討論

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

台南男追砍路人！身分疑是足療師

賓士撐不住海外「跳水大降價」

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

即／大樂透一注獨得1.39億

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面