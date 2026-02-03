29歲足療師感情出問題「路上砍人」！20公分兇刀曝光

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市29歲陳姓男子3日在南區金華派出所附近犯下砍人案，導致包含他在內，共有3人受傷送醫。後續經過調查，陳嫌疑似近日感情出問題，精神狀況不穩，而他行兇時的刀具也隨之曝光，是一把長約20公分的足療刀，警方起獲時上方還沾有血跡，相當恐怖。

疑任職足體養生館 感情問題致精神不穩

根據調查，陳姓嫌犯疑似是在周圍的足體養生館任職，從事足療相關的工作，不過近期因為感情因素，導致精神狀況不穩定。3日晚間他突然持足療時使用的按摩刀，攻擊走在路上的42歲男子、32歲女子。

▼台南砍人案，兇刀曝光，長約20公分。（圖／民眾提供）



一路追砍至派出所 兇嫌遭員警壓制受傷

陳嫌攻擊男子以後，還不斷一路追砍，直到男子躲進派出所，還作勢揮砍，結果當場被大批員警壓制，自己的手部也因此受傷。

▲▼台南砍人案，兇嫌追著男性傷者砍，一路砍到派出所門口。（圖／民眾提供）



20公分足療刀染血畫面曝 動機仍待釐清

警方後續起獲行兇用的刀具，是足療店上班時會使用到的足療刀，這把兇刀長度約20公分，上方還沾有血跡，相當恐怖。至於陳嫌的作案動機為何，警方仍在釐清當中。

