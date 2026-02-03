　
政治

37本總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

▲▼2023台北國際書展開幕，總統賴清德（左3）、文化部長李遠（左2）、台北書展基金會董事長郝明義（左1）及主題國泰國代表等共同揭幕。（圖／文化部）

▲2023台北國際書展開幕，總統賴清德（左3）、文化部長李遠（左2）、台北書展基金會董事長郝明義（左1）及主題國泰國代表等共同揭幕。（圖／文化部）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德3日出席2026台北國際書展開幕典禮，依往例他也會分享總統級的推薦書單。值得注意的是，賴清德去年推薦8本較有特色的書籍中，包括一本描寫辦公室戀情的BL（Boys' love，男性戀愛）的知名台灣漫畫《Day off》；而今年他推薦的37本書中，也包括一本GL（Girl’s love，女性戀愛）的漫畫《課金派戀愛》；而此舉也被眼尖的網友注意到，直呼總統把BL跟GL都有顧到。

賴清德去年書展挑選超過50本書，並推薦8本比較有特色的書籍，包括：《孤島》、《言論自由》、《革命家的生活寶物》、《不流血的戰役：非暴力抗爭的理論與實踐》、《認識鄭南榕：看見《自由時代》總編輯的十一個面向》、《揭開中資滲透台灣的假面：經民連與泛中國政商集團的搏鬥》、《淡蘭古道：百年里山的長路慢行》，以及《Day off》。

其中，最被外界關注的是，賴清德挑選了一本台灣知名漫畫《Day off》，該漫畫翻譯成日文、韓文、越南文、英文、德文等多國語言出版，也是2022金漫獎漫畫編輯獎入圍作品、2022德國法蘭克福台灣館入選作品。這本漫畫是BL劇情（Boys' love，男性戀愛），故事設定是一位有時挑食的男性企劃部部長，與男性下屬的辦公室戀情。

至於今年，賴清德依慣例逛書展，還自己排隊結帳，他購入包括：「發現太平洋抹香鯨」 三部曲、作家家吳明益的《三隻腳的食蟹獴與巨人》、解放軍專家溫約瑟的《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》、永豐餘集團掌門人何壽川的《循環在有無之間》，以及獲獎無數的和平繪本代表作《敵人》。

另外，賴清德也依往例推薦書單，共計37本，其中包括《課金派戀愛》，這是一本「百合漫」，也就是以女性之間的情感或親密關係為題材的漫畫作品，通常聚焦在女女戀（Girls' Love, GL）。此舉被眼尖的網友發現，賴清德去年選了BL題材的漫畫，今年則選GL，有人則直呼總統不論是BL或GL都有顧及到。

總統推薦書單：

台灣文學  

1. 《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》，（編者）吳妮民、黃素菲。
2. 《日花閃爍》（台語的美麗詞彙&一百首詩），温若喬。 
3. 《山爺》，黃春明。 
4. 《大腿山》，Apyang Imiq 程廷。 
5. 《在燈暗的時候唱歌給自己聽》，蔡依玲。 
6. 《覓蜆仔》，張郅忻。 
7. 《槍聲（經典版）：台語二二八小說集》，胡長松。 
8. 《蕉葉與樹的約定》，Nakao Eki Pacidal （漢名那瓜）。 
9. 《從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移》，沙力浪。 
10. 《一個春天的童話：小說亮均、亭均》，李敏勇。

台灣本土 

11. 《民主台灣一百年：跨世紀的民主運動》，姚嘉文。 
12. 《天命：台灣民主運動者許信良的一生見證》，許信良。 
13. 《台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思》，王家軒、呂苡榕、周聖凱、林運鴻、謝孟穎。 
14. 《台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事》，Clarissa Wei（魏貝珊）。 
15. 《成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女》，藍佩嘉。 
16. 《此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅》，李根政。
17. 《李登輝與台灣的國家認同》，蔡石山。 
18. 《臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同》，若林正丈。 
19. 《祝你快樂：魏廷朝給孩子的信》，陳俊愷、陳榮聲、王皓中、周馥儀、呂亭詠、巫秀淇。

國際、地緣政治與產業 

20. 《不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺心》，Dmitri Alperovitch, Garrett M. Graff。 
21. 《蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權》，Patrick McGee（派翠克麥奇）。

漫畫 

22. 《李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲》，漫畫家：曾耀慶、阮光民。 
23. 《間隙》，高妍。 
24. 《怪島奇譚》，張季雅。 
25. 《金門衛生兵的日子》，A士。 
26. 《課金派戀愛》，HOM。 
27. 《空笑夢圖像小說：第一卷黃金樓》，阮光民。 
28. 《器官拼圖》，藥島。

繪本

29. 《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》，作者：黃健琪、繪者：吳子平。 
30. 《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》，林小杯。 
31. 《爸爸的破酥包（華語、泰語雙語繪本）》，作者：Meema Chen（陳 孝珍）。 
32. 《三隻腳的食蟹獴與巨人》，吳明益。

人文 

33. 《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》，溫約瑟。 
34. 《當AI取得話語權，人類還剩下什麼？：以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題》，Mark Coeckelbergh,David J. Gunkel。 
35. 《共同知識：揭開人類群體合作的邏輯，剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則》，Steven Pinker。 
36. 《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》，野島剛 著、鄭天恩 譯。 
37. 《青色之花》，一青妙。

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

