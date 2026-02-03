台南砍人案女傷者發聲！原以為只是被打　一摸溫熱才知遭砍濺血

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市南區金華派出所附近3日晚間發生砍人事件，29歲陳姓男子持按摩刀攻擊素不相識的32歲女子、42歲男子，導致包含兇嫌在內3人受傷。事後受傷的女子還原現場情況，原先以為僅是「被打一下」，過了馬路發現後背愈來愈痛，摸了一下發現溫熱的手感，才知自己受傷了。

兇嫌疑從事足療行業 疑因感情問題精神不穩

根據調查，陳嫌疑是從事足療行業，近期因為感情因素身心狀況不穩，3日晚間突然持足療用刀具出現在馬路上，攻擊素不相識的42歲男子、32歲女子。

▼台南發生砍人案，29歲陳姓男子持按摩刀追砍路人。（圖／民眾提供）



女子還原驚魂瞬間 原以為「只是被打一下」

根據受傷女子的說法，她原先是打算前往派出所對面購買晚餐，行走在斑馬線上時，迎面走來一個人（陳嫌），原先僅覺得對方怪怪的，沒有想到會遭受攻擊。

▼台南發生砍人案，29歲陳姓男子持按摩刀追砍路人。（圖／民眾提供）



過馬路後背部劇痛 一摸才知濺血受傷

女子表示，自己與42歲的男子並不認識，只是剛好走路行經該處。遭受攻擊時，原以為「只是被打一下」，過了馬路以後，發現陳嫌仍在持續攻擊受傷的男子，而她的背也愈來愈痛，摸了一下發現溫熱的手感，才知已經受傷了。

▼台南發生砍人案，29歲陳姓男子持按摩刀追砍路人。（圖／民眾提供）



兇嫌落網送醫 犯案動機仍待釐清

目前陳嫌已經落網，不過因為手部也受傷，同樣被送到醫院治療。至於犯案動機為何，仍待警方後續釐清。