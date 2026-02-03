　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

▲▼ 賴清德彈劾案第二場公聽會,江啟臣 。（圖／記者徐文彬攝）

▲江啟臣 。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

2026年縣市長選舉腳步近逼，不過國民黨台中市長人選尚未確認，有意參選的立法院副院長江啟臣，以及立委楊瓊瓔均表示會簽署國民黨中央的提名協議。今（3日）晚，江啟臣再曝光一段影片，更用中英文方式表示，他與楊瓊瓔之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上不同階段的同行者；而台中需要一位對內能整合、對外能溝通的市長，「我願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗」，因為對他而言，台中贏，比他個人贏更重要。

江啟臣在臉書上表示，近來走到每個地方，支持者、黨員、民眾幾乎都會問他一樣的問題，他深刻感受到大家的不安，相信很多人也都想知道他的想法或看法，今天他透過影片，完整向大家表達他的衷心期盼。

影片中，江啟臣說，最近一段時間因為國民黨台中市長候選人人選未定，基層黨員憂心、支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為他來自基層，他知道每一位里長、每一位志工、每一位默默付出的黨員最需要的是方向，不是猜忌；是確定，不是內耗。他始終相信，民主的價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有出口，也才能讓「姊弟之爭」回到它真正該有的位置，不是對立而是接力。

江啟臣說，楊瓊瓔是他敬重的前輩，楊瓊瓔多年深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，他們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上不同階段的同行者。

江啟臣指出，他願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。他從政多年，走過中央，立足地方，也站上國際，他深知一座城市的競爭力，不只來自於建設，更來自格局，未來的台中不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中，是國際投資地圖上的台中，是青年人願意留下來的台中。

接下來江啟臣更用英文表示，台中正站在關鍵時刻面對國際局勢的改變、產業鏈的轉移，還有科技的快速進步，每一座城市都得想清楚，要怎麼走向未來，我一直相信台中的力量來自開放、創新，以及與世界的連結。

江啟臣說，台中需要一位對內能整合、對外能溝通的市長，「我願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗」，因為對他而言，台中贏，比他個人贏更重要。台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢。「此刻我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓臺中大步前行。我是江啟臣，讓臺中團結啟程」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

關鍵字：

國民黨台中江啟臣楊瓊瓔

