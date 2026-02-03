台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市南區金華派出所附近3日晚間發生攻擊事件，一名42歲的男子與一名32歲女子走在斑馬線上時，突然遭到29歲陳姓兇嫌攻擊，導致2人雙雙受傷送醫，而兇嫌也因為手部受傷，被送往醫院治療，詳細案發原因仍待警方後續釐清。

▲台南一名男子追砍路人，一路砍到派出所門口。（圖／民眾提供）



無冤無仇遭砍 兇嫌疑持足療刀行兇

根據調查，這起案件中被砍的男子、女子互不認識，2人走在斑馬線上時，遭疑似在附近足體養生館上班的陳嫌，持上班用的足療刀攻擊。男子中刀後腹部出現穿刺傷，同時有大量出血的情況、女子則是背部穿刺傷。

追砍至派出所門口 警方即時壓制逮人

畫面當中可以看見，陳嫌動手以後，一路追著砍到派出所門口，最終迅速被警方壓制。警方除了起獲行兇用的刀械以外，也立即聯繫救護車，由醫護人員將傷者分別送往成大醫院、郭綜合醫院救治。

兇嫌也受傷送醫 疑因感情因素精神不穩

由於案發的過程中，陳嫌也受到輕傷，被送往郭綜合醫院治療。經過調查，陳嫌疑是從事足療相關工作，近期疑似因為感情因素，導致精神恍惚，初步確認與2名傷者並不認識。至於詳細案發原因為何，警方仍在釐清當中。

