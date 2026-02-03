新北板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

▲板橋江翠社會住宅鄰近捷運站，周邊有學校、公園跟菜市場，地理環境優越，生活非常便利。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（3日）前往板橋江翠社會住宅視察工程進度，他表示，板橋江翠社會住宅鄰近捷運站，周邊有學校、公園跟菜市場，地理環境優越，生活非常便利，完工後將提供130戶住宅，保障40%給弱勢對象、20%給新婚或育有未成年子女家庭，讓弱勢族群及青年、婚育的家庭安心入住。

侯友宜說，新北市這幾年與中央共同努力，興辦社會住宅已經達到2.3萬戶，未來規劃擴充量體達4.1萬戶，不僅社宅數量提升，也注重品質，打造同時符合綠建築、智慧建築、通用設計等標準的住宅，讓市民有舒適的居住環境。

▲侯友宜今日前往板橋江翠社會住宅視察工程進度。

侯友宜指出，板橋江翠社會住宅於2022年開工動土，感謝施工團隊克服「工料雙漲」的困境，將於今年3月如期完工。同時，板橋江翠社會住宅也設有照顧長者的日照中心，搭配附近優越的生活機能，相信能滿足各年齡層的需求。

城鄉局說明，板橋江翠社宅基地面積約2,340平方公尺，規劃興建一幢二棟建築，地下3層、地上11層，共約130戶住宅單元（其中套房型71戶、二房型34戶及三房型25戶），並設置汽車停車位61格，步行至捷運江子翠站約10分鐘，周邊設有YouBike租借站，並鄰近64號快速道路及新北環河快速道路，對外交通便捷。

