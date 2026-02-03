快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

記者林東良、柯振中／台南報導

【3日深夜10：05更新】：警方對此表示，兇嫌犯案以後當場被壓制，不過因為手部受傷，同樣被送往醫院治療。詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

台南市南區金華派出所附近3日晚間發生隨機攻擊事件，多名民眾於斑馬線、金華派出所外的人行道上遭不明人士持刀刺傷，造成3人受傷送醫，所幸送醫時皆意識清楚，警方與消防單位迅速到場處理，詳細案情仍待進一步釐清。

▲台南金華派出所外傳隨機砍人，3名路人遭刺傷送醫。（圖／民眾提供）



金華派出所旁突發攻擊 消防派遣3車緊急救援

消防局指出，3日20時12分接獲警方通報，指稱南區金華派出所內有民眾遭刀械刺傷，需要緊急救護。消防人員隨即派遣救護車趕往現場，並陸續增援處理。

▼台南金華派出所外傳隨機砍人，3名路人遭刺傷送醫。（圖／民眾提供）



南門車組於20時18分抵達，現場共出動3輛救護車、6名消防人員及1名役男協助救護，分別將傷者送往成大醫院與郭綜合醫院急救。

3人遭刺傷送醫 案情交由警方調查

消防單位表示，傷者共3人，包括42歲男子腹部穿刺傷大量出血、32歲女子背部穿刺傷，以及29歲男子拇指約1.5公分刀傷，送醫時皆意識清楚，目前由醫院持續治療觀察。

▼▲台南街頭發生隨機砍人。（圖／翻攝臉書／台南大小事）



消防局完成救護後，已將後續處理交由警方接手，並通報相關單位。兇嫌犯案以後當場被壓制，不過因為手部受傷，同樣被送往醫院治療。至於兇嫌的身分、犯罪動機為何，將由六分局調查偵辦。