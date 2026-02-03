　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

記者林東良、柯振中／台南報導

【3日深夜10：05更新】：警方對此表示，兇嫌犯案以後當場被壓制，不過因為手部受傷，同樣被送往醫院治療。詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

台南市南區金華派出所附近3日晚間發生隨機攻擊事件，多名民眾於斑馬線、金華派出所外的人行道上遭不明人士持刀刺傷，造成3人受傷送醫，所幸送醫時皆意識清楚，警方與消防單位迅速到場處理，詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼台南金華派出所外傳隨機砍人　3名路人遭刺傷送醫。（圖／民眾提供）

▲台南金華派出所外傳隨機砍人，3名路人遭刺傷送醫。（圖／民眾提供）

金華派出所旁突發攻擊　消防派遣3車緊急救援

消防局指出，3日20時12分接獲警方通報，指稱南區金華派出所內有民眾遭刀械刺傷，需要緊急救護。消防人員隨即派遣救護車趕往現場，並陸續增援處理。

▼台南金華派出所外傳隨機砍人，3名路人遭刺傷送醫。（圖／民眾提供）

▲▼台南金華派出所外傳隨機砍人　3名路人遭刺傷送醫。（圖／民眾提供）

南門車組於20時18分抵達，現場共出動3輛救護車、6名消防人員及1名役男協助救護，分別將傷者送往成大醫院與郭綜合醫院急救。

3人遭刺傷送醫　案情交由警方調查

消防單位表示，傷者共3人，包括42歲男子腹部穿刺傷大量出血、32歲女子背部穿刺傷，以及29歲男子拇指約1.5公分刀傷，送醫時皆意識清楚，目前由醫院持續治療觀察。

▲▼台南街頭發生隨機砍人。（圖／翻攝臉書／台南大小事）

▼▲台南街頭發生隨機砍人。（圖／翻攝臉書／台南大小事）

▲▼台南街頭發生隨機砍人。（圖／翻攝臉書／台南大小事）

消防局完成救護後，已將後續處理交由警方接手，並通報相關單位。兇嫌犯案以後當場被壓制，不過因為手部受傷，同樣被送往醫院治療。至於兇嫌的身分、犯罪動機為何，將由六分局調查偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「立春」4生肖先動先贏！　第一名升官、被挖腳機會大
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
國產車大廠千金戴378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒
快訊／大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

遭檢舉「金主供車」還派兒當司機　基隆前民政處長收押禁見

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

獨／馬如龍兒「身患多種慢性病」！妻做筆錄難忍悲痛落淚

竹圍捷運站前連環車禍！騎士摔落水溝一度OHCA　緊急送醫搶救

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

遭檢舉「金主供車」還派兒當司機　基隆前民政處長收押禁見

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

獨／馬如龍兒「身患多種慢性病」！妻做筆錄難忍悲痛落淚

竹圍捷運站前連環車禍！騎士摔落水溝一度OHCA　緊急送醫搶救

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

賓利雙門＆敞篷跑車「推出全新S版本」！歷來性能最強操控也升級

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

國共智庫論壇達成五大共同意見　陸委會：完全是倒果為因

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

聯發國際旗下品牌UG登陸美國　今年目標至少展店15家

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

BTS直播演唱會與紀錄片Netflix獨佔！貼身視角見證成員歷程　開播時間曝

快訊／大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億　獎落台中

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

【真●屎到臨頭】水豚君上方狂拉...下面鴨子當把費吃？

社會熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

狼繼父性侵578次　二審改判11年半

勇救老夫妻竟遭惡徒反告　男大生嘆：台灣法律就是這樣

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

獨／馬如龍49歲兒猝逝！預計明相驗釐清死因

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

即／嘉義聯結車撞進早餐店　3人受傷送醫

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

警追車開槍誤擊乘客無罪　死者姑嗆殺審判長判刑5月

更多熱門

相關新聞

台南男追砍路人！身分疑是足療師

台南男追砍路人！身分疑是足療師

台南市南區金華派出所附近3日晚間發生攻擊事件，一名42歲的男子與一名32歲女子走在斑馬線上時，突然遭到29歲陳姓兇嫌攻擊，導致2人雙雙受傷送醫，而兇嫌也因為手部受傷，被送往醫院治療，詳細案發原因仍待警方後續釐清。

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

無聲餐桌傳遞溫暖伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

無聲餐桌傳遞溫暖伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

關鍵字：

台南砍人案隨機攻擊刀傷警方調查

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄穿27年前大S送的舊物

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面