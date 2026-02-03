　
    • 　
>
地方焦點

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

▲新北中港大排光雕展醞釀中。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市水利局在規劃與設計上更具巧思，敬請期待。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

眾所期待的2026年新莊中港大排光雕展正如火如荼進行布展。為帶給市民最震撼的視覺饗宴，工程人員也加緊腳步安裝燈飾與測試。新北市政府水利局提醒，河廊布展期間，請遊客休憩散步時務必注意自身安全，並配合現場導引。

水利局表示，中港大排光雕已是新莊年度盛事，為確保光雕視覺效果完美呈現，現場佈置了各類精密的燈飾設施與配電線路。在此特別呼籲，民眾散步經過施工區域時請留心腳步，並提醒同行孩童切勿碰觸、拉扯燈飾設施或跨越護欄，以確保安全及光雕設備的完整性。

▲新北中港大排光雕展醞釀中。（圖／新北市水利局提供）

水利局長宋德仁指出，今年已是第六次舉辦中港光雕展，隨著活動知名度提高，水利局在規劃與設計上更具巧思。目前河廊已全面展開布置作業，不少散步運動的民眾都驚喜發現特色燈飾，紛紛詢問亮燈開展時間。宋德仁特別提醒，布展期間燈飾設施配有相關電路，請民眾行經河廊時落實「動眼不動手」，切勿觸碰或拉扯設施，共同維護展場安全。

目前各項光雕作品陸續設置中，精彩美景值得期待。水利局感謝市民朋友的體諒與配合，讓我們共同守護這座迷人的河廊光雕，3月一起迎接璀璨之夜。活動相關資訊歡迎搜尋臉書粉絲專頁「新北水漾」查詢。

▲新北中港大排光雕展醞釀中。（圖／新北市水利局提供）

▲新北中港大排光雕展醞釀中。（圖／新北市水利局提供）

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

