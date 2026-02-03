新北李科永紀念圖書館攜手動保處　設立兒童寵物圖書專區

▲林口區李科永紀念圖書館外觀為沉穩的黑色線條及半圓型玻璃走廊矗立於綠意盎然的公園環境。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市首座兒童專屬圖書館「林口區李科永紀念圖書館」近日啟用「寵物圖書專區」，毗鄰林口運動公園，藉由沉浸式可愛動物主題空間、豐富動物主題館藏，打造出動物療癒力滿滿的閱讀環境，首次與新北市動保處協同完成兒童寵物閱讀專區，呈現當地居民對寵物友善、責任飼養與尊重生命的重視，歡迎民眾踴躍蒞館參觀利用。

林口區李科永紀念圖書館特別設立「寵物圖書專區」，內有大型狗狗玩偶陪伴，搭配毛寶貝立體造型溫暖空間以及擁有多元寵物主題館藏書籍，讓孩童能自然沉浸於寵物相關知識，該圖書館首度請動保處到場勘查，透過主題式海報布置場地，協助融入正確動物保護觀念，例如帶犬貓外出須繫繩或使用外出籠裝載等寵物相關議題，深化孩童愛護動物觀念，引導樂讀力從日常中形成，從品種特性、營養健康管理到行為訓練，陪伴新手與資深飼主從「養活」走向「養好」。

▲圖書館1樓「陽光曬讀庭」，孩童與戶外共享看書樂趣。

動保處長楊淑方表示，除了推動孩童閱讀寵物相關書籍以外，動保處每年亦與國中小學合作，提供專業人士至學校宣講愛護動物知識，真正的「飼主責任」應從理解狗狗的習性開始，引導孩童認識狗狗的需求，學習尊重並愛護生命，動保處在114年舉辦137場國中小生命教育宣講活動，參與學童人數達17 ,132人，深獲師生一致好評。

楊淑方說，透過沉浸式可愛犬貓立體空間、友善飼養議題及動物主題繪本，讓閱讀的溫度療癒孩童身心，家長伴讀同時增進親子關係，分享傳遞愛與尊重的生命教育價值觀，同時，毛寶貝也需要飼主理解牠的需求，讓共感同理深植心中，培育孩童未來成為負責任、愛護動物的主人翁。