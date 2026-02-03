《信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art》郵遞藝術展2／3正式啟航

▲《信風基隆》郵遞藝術展2月3日啟航，副市長邱佩琳表示，讓世界從不同視角認識基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆自1626年西班牙人建立據點以來，歷經400年港都發展與時代更迭，形塑出多元而深厚的城市樣貌。適逢基隆400週年，今（3日）於陽明海洋文化藝術館正式啟動《信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art》郵遞藝術展，本次展覽由財團法人白鷺鷥文教基金會主辦，基隆市政府希望透過藝術與書寫，串連基隆與世界的文化對話，象徵港都邁向國際創意交流的重要里程碑。

本次郵遞藝術展匯聚來自全球各地超過300張藝術明信片，透過郵件往返的形式，展現藝術跨越國界、語言與時間的交流力量。本次展覽尚有國立臺灣歷史博物館、財團法人陽明海運文化基金會及雞籠文史協進會等單位合辦，並由基隆市文化基金會、中華郵政股份有限公司基隆郵局及陽明海洋文化藝術館協辦，共同促成這場結合歷史、藝術與郵遞文化的國際展覽。

謝國樑表示，基隆400不僅是回顧歷史的時刻，更是向世界展示城市文化能量的重要舞台。《信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art》郵遞藝術展透過明信片這項充滿溫度的媒介，讓基隆的故事被書寫、被寄送、被看見。自2025年9月啟動徵件以來，已收到來自臺灣、日本、香港、澳門、美國、加拿大、希臘、奧地利、比利時、西班牙、喬治亞、烏克蘭等地的作品，來自藝術家、設計師、文學家、音樂家及各界創作者，展現基隆作為國際港口城市所具備的文化深度與創意潛力。

副市長邱佩琳現場致詞非常感謝白鷺鷥文教基金會的主辦，以及中華郵政及陽明海運文化基金會等主辦與協辦單位的投入，並指出本次展覽邀集來自不同國家與文化背景的創作者參與，作品形式多元，充分體現基隆長年作為文化交會點的城市特質。市府期盼藉由藝術作為橋樑，讓世界從不同視角認識基隆，也邀請更多國際友人共同參與基隆400這個重要歷史時刻。

邱佩琳也分享自己親手創作並參與展出的兩張明信片作品，分別以基隆燈塔與磯釣為主題，《基隆燈塔》描繪建於1900年的燈塔，並結合基隆市花紫薇，不僅串連自1626年以來的400年歷史，也寓意市府如同燈塔般，肩負指引正確方向的責任；《磯釣》則描繪釣客立於岩石上迎戰風浪的畫面，象徵勇於冒險、迎難而上的精神，傳達唯有歷經挑戰，方能迎來豐收與勝利，並祝福市民年年有餘。

文化觀光局長江亭玫補充指出，本次展覽以1626年基隆與海洋世界連結的歷史為起點，透過書寫、繪畫、攝影、剪貼、雕刻等多元創作形式，呈現藝術家對基隆歷史、自然與文化的詮釋，讓基隆400年的歷史記憶，以藝術形式持續累積與傳承。

《信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art》郵遞藝術展即日起於陽明海洋文化藝術館展出，展期自2月3日至5月3日，為期三個月，誠摯邀請市民朋友與國內外旅人走進展場，一同見證基隆航向世界的文化盛會。