　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

▲▼蕭大陸侯怡君張金鳳。（圖／翻攝張金鳳、侯怡君臉書）

▲張金鳳（左圖）指侯怡君（右圖左）是介入她與蕭大陸（右圖右）感情的小三，被依誹謗罪起訴。（資料照／翻攝張金鳳、侯怡君臉書）

記者黃哲民／台北報導

男星蕭大陸與藝人老婆侯怡君2018年結婚至今，是演藝圈著名的銀色夫妻，但蕭的前女友張金鳳仍多次公開指責侯是小三，侯怒告張涉嫌誹謗，台北地院今（3日）開庭，蕭證稱與張分手半年後，才跟侯交往，侯證稱當年感覺蕭、張就是那種「要分，分不掉」的狀況，張反駁蕭「沒有一句是真的」，並聲請勘驗1段對話錄音，法官諭知今年（2026）3月11日再開庭。

蕭大陸與侯怡君與張金鳳開完庭均沒回應媒體發問，法官今排定4位證人，包括蕭、侯，都隔離訊問。蕭大陸證稱2020年拍攝連續劇《九龍傳說》之前約1個月，就跟張提分手，同年12月《九龍傳說》播出末期，才跟侯交往，2段戀情相隔半年多，應該有7、8個月，沒重疊。

▲▼藝人蕭大陸的妻子侯怡君，告蕭大陸前女友張金鳳說她是介入感情、涉犯誹謗罪嫌，雙方3日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人蕭大陸的妻子侯怡君（左），告蕭大陸（右後）前女友張金鳳涉犯誹謗罪嫌，雙方3日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

蕭大陸聲稱自我約束、從不跟拍戲搭檔談戀愛，張女若看到她和同劇女演員互動，就會大鬧拍片現場、要去給車撞。他回憶跟張女分手後，張女還有私人物品放在他家，也沒歸還住處鑰匙給他，張女可能因此認為彼此尚未分手，只怪他「心太軟」。

張金鳳邊聽邊搖頭嘆氣，嗆蕭大陸「沒有一句是真的」，連2人交往幾年都說不清楚。她指稱《九龍傳說》開拍時，侯怡君是同劇演員、見到她會喊「大嫂」，她陪蕭出外景拍片，會幫蕭、侯準備早餐，她當時根本不知蕭在外面有女人、對象就是侯。

侯怡君證稱，拍《九龍傳說》認識蕭大陸，她當時還是新人，蕭會順路開車載她，雖然她身邊男性友人很多，但她是以單身狀態跟蕭交往，她曾聽過蕭接聽張的來電，感覺就是那種「要分，分不掉」的狀況，張金鳳認為她是破壞關係的第三者，怎麼解釋都沒用。

另2位證人分別為張女的鋼琴工作室前同事蔡女、學生邱男。蔡女證稱1994年認識張女時，大家都知張女和蕭大陸是男女朋友，她曾去2人住處過夜，2000年11月間，張女說「感情遭第三者介入」，她更與蔡女搭徵信社的車高速追逐蕭與侯怡君的車。

邱男證稱跟張女學鋼琴期間，蕭大陸曾出席發表會，他稱呼蕭「師丈」，當下覺得蕭「好帥！皮膚真好！」後來張女上課期間常接到無聲來電，張女曾開手機擴音給學生們聽，來電者疑似女性、但不清楚是誰。蔡女與邱男都說，其實不確定張女和蕭大陸分手的具體時間。

辯方提出1段可能是張金鳳2000年與蕭大陸對話錄音與譯文，內容為蕭提及「給我1個禮拜處理」等語，檢方要求提出完整錄音原始檔辨明真偽，辯方表示3天內燒錄成光碟提供，法官諭知下次於3月11日開庭時，屆時可能勘驗這段錄音。

現年70歲的蕭大陸與侯怡君愛情長跑20多年，2021年宣佈2人已在2018年登記結婚，張金鳳隨即以蕭的前女有身分，多次上電視節目點名侯當年有男友卻介入她與蕭的感情、「明明是小三」、「就算我今天跟蕭大陸復合，全世界還是會講妳是小三」。

侯怡君不堪受辱，控告張金鳳妨害名譽，檢方偵辦認為演藝人員雖有一定知名度，仍有經營私生活的基本需求，侯沒擔任公職或經營公益事業，屬於私德領域的感情生活，不必接受公評，去年（2025年）起訴張女涉犯誹謗罪嫌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

29歲足療師感情出問題「路上砍人」！20公分兇刀曝光

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

台南砍人案女傷者發聲！原以為只是被打　一摸溫熱才知遭砍濺血

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

遭檢舉「金主供車」還派兒當司機　基隆前民政處長收押禁見

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

陸屁孩放火燒死薩摩耶

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

29歲足療師感情出問題「路上砍人」！20公分兇刀曝光

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

台南砍人案女傷者發聲！原以為只是被打　一摸溫熱才知遭砍濺血

台南男追砍路人砍到派出所門口！身分曝光「疑是足療師」

快訊／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」威嚇警

快訊／台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」送醫　兇嫌也受傷

遭檢舉「金主供車」還派兒當司機　基隆前民政處長收押禁見

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

13年Ubisoft老員工遭解雇　強烈批評公司決策、CEO兒子靠關係

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

【整間店被撞爛】貨車迴轉聯結車迎頭撞上 失控衝早餐店！驚悚瞬間曝

社會熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

台南男追砍路人！身分疑是足療師

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

人妻見網友土地公廟當砲房！他逼再見一面下場慘

狼繼父性侵578次　二審改判11年半

即／騎士闖紅燈拒檢　掏「武士刀」嚇警

遭檢舉金主供車　基隆前民政處長收押

更多熱門

相關新聞

小三貓霸佔沙發取暖　橘貓後方怒瞪

小三貓霸佔沙發取暖　橘貓後方怒瞪

國外一名主人暴風雪期間將一隻在外流浪的黑白貓帶回家中，沒想到意外惹到家中主子。影片中可看到，當黑白貓悠閒窩在沙發上取暖時，後方的橘貓卻一臉不爽，畫面讓網友笑翻。

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗案公訴不受理

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗案公訴不受理

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

小三喊「那個來了！可用屁屁」腥夫慘了

小三喊「那個來了！可用屁屁」腥夫慘了

《合宿相親》來賓是「小三」　人妻血淚控訴

《合宿相親》來賓是「小三」　人妻血淚控訴

關鍵字：

藝人銀色夫妻第三者小三誹謗

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

大S兒女缺席週年儀式掀討論

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

台南男追砍路人！身分疑是足療師

賓士撐不住海外「跳水大降價」

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

即／大樂透一注獨得1.39億

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面