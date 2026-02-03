情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

▲張金鳳（左圖）指侯怡君（右圖左）是介入她與蕭大陸（右圖右）感情的小三，被依誹謗罪起訴。（資料照／翻攝張金鳳、侯怡君臉書）

記者黃哲民／台北報導

男星蕭大陸與藝人老婆侯怡君2018年結婚至今，是演藝圈著名的銀色夫妻，但蕭的前女友張金鳳仍多次公開指責侯是小三，侯怒告張涉嫌誹謗，台北地院今（3日）開庭，蕭證稱與張分手半年後，才跟侯交往，侯證稱當年感覺蕭、張就是那種「要分，分不掉」的狀況，張反駁蕭「沒有一句是真的」，並聲請勘驗1段對話錄音，法官諭知今年（2026）3月11日再開庭。

蕭大陸與侯怡君與張金鳳開完庭均沒回應媒體發問，法官今排定4位證人，包括蕭、侯，都隔離訊問。蕭大陸證稱2020年拍攝連續劇《九龍傳說》之前約1個月，就跟張提分手，同年12月《九龍傳說》播出末期，才跟侯交往，2段戀情相隔半年多，應該有7、8個月，沒重疊。

▲藝人蕭大陸的妻子侯怡君（左），告蕭大陸（右後）前女友張金鳳涉犯誹謗罪嫌，雙方3日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

蕭大陸聲稱自我約束、從不跟拍戲搭檔談戀愛，張女若看到她和同劇女演員互動，就會大鬧拍片現場、要去給車撞。他回憶跟張女分手後，張女還有私人物品放在他家，也沒歸還住處鑰匙給他，張女可能因此認為彼此尚未分手，只怪他「心太軟」。

張金鳳邊聽邊搖頭嘆氣，嗆蕭大陸「沒有一句是真的」，連2人交往幾年都說不清楚。她指稱《九龍傳說》開拍時，侯怡君是同劇演員、見到她會喊「大嫂」，她陪蕭出外景拍片，會幫蕭、侯準備早餐，她當時根本不知蕭在外面有女人、對象就是侯。

侯怡君證稱，拍《九龍傳說》認識蕭大陸，她當時還是新人，蕭會順路開車載她，雖然她身邊男性友人很多，但她是以單身狀態跟蕭交往，她曾聽過蕭接聽張的來電，感覺就是那種「要分，分不掉」的狀況，張金鳳認為她是破壞關係的第三者，怎麼解釋都沒用。

另2位證人分別為張女的鋼琴工作室前同事蔡女、學生邱男。蔡女證稱1994年認識張女時，大家都知張女和蕭大陸是男女朋友，她曾去2人住處過夜，2000年11月間，張女說「感情遭第三者介入」，她更與蔡女搭徵信社的車高速追逐蕭與侯怡君的車。

邱男證稱跟張女學鋼琴期間，蕭大陸曾出席發表會，他稱呼蕭「師丈」，當下覺得蕭「好帥！皮膚真好！」後來張女上課期間常接到無聲來電，張女曾開手機擴音給學生們聽，來電者疑似女性、但不清楚是誰。蔡女與邱男都說，其實不確定張女和蕭大陸分手的具體時間。

辯方提出1段可能是張金鳳2000年與蕭大陸對話錄音與譯文，內容為蕭提及「給我1個禮拜處理」等語，檢方要求提出完整錄音原始檔辨明真偽，辯方表示3天內燒錄成光碟提供，法官諭知下次於3月11日開庭時，屆時可能勘驗這段錄音。

現年70歲的蕭大陸與侯怡君愛情長跑20多年，2021年宣佈2人已在2018年登記結婚，張金鳳隨即以蕭的前女有身分，多次上電視節目點名侯當年有男友卻介入她與蕭的感情、「明明是小三」、「就算我今天跟蕭大陸復合，全世界還是會講妳是小三」。

侯怡君不堪受辱，控告張金鳳妨害名譽，檢方偵辦認為演藝人員雖有一定知名度，仍有經營私生活的基本需求，侯沒擔任公職或經營公益事業，屬於私德領域的感情生活，不必接受公評，去年（2025年）起訴張女涉犯誹謗罪嫌。