金門港旅運中心試營運首日　場站外禁推車民怨提行李喘呼呼

▲金門港旅運中心試營運首日因停車格設計與行李推車限制，引發民眾議論。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門港旅運中心今（3）日啟動試營運，趕在春節疏運前亮相。嶄新場站與通關動線獲旅客肯定，但行李推車限制，使得民眾得提著大包小包的行李，從站內走個百來公尺的才能到停車的地方，中間還得停個兩三次下來喘息才有力繼續走，試營運首日即出現使用與規劃落差現象。

金門縣港務處指出，新旅運中心採「1樓入境、3樓出境」立體分流，小型車可經陸橋直達3樓出境大廳，以縮短旅客動線、提升通關效率。為協助民眾適應新場站，2月份全月停車免費；自3月1日起，智慧停車收費與科技執法將同步上路，相關規定也將依實際使用情形滾動檢討。

試營運期間，港務處同步宣導「三不原則」，包括行李手推車不得推至場站外、中大型客車禁止行駛陸橋，以及機車不得任意停放，違規行為未來將由科技執法取締。不過，有自行開車前往的旅客反映，新式推車僅限室內使用，行李無法一路推至停車場，需徒手拖行或提著行李步行一段距離，對長者與攜帶大量行李者較為吃力及不便，直言可以將舊有的推車移至新場站室外供民眾使用，將能提升整體服務的便利性。

另有民眾指出，智慧停車場雖採車牌辨識進出，但部分停車格空間偏小，邊格設有立柱，開關車門很容易發生碰撞及刮傷車輛，與智慧化、友善使用的期待仍有落差。

金門港旅運中心於今日上午舉辦試營運祈福活動，由縣長陳福海率縣府團隊依循古禮祭拜，隨後並視察場站設施、慰勉第一線人員及發送福袋。他強調，新旅運中心是金門小三通的重要門戶，試營運是關鍵里程碑，相關單位應把握試營運期間檢討不足，儘速改善，確保春節大量人潮來臨時，能提供順暢、安全的旅運服務。