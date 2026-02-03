基隆轉運站商業空間招商說明會　導入專業經營打造複合型樞紐

▲基隆市府舉辦轉運站商業空間招商說明會，導入專業經營打造複合型轉運樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升公共運輸服務品質並活化場站空間使用效益，基隆市政府於昨（2日）下午，在臺北國際會議中心（TICC）舉辦「基隆轉運站商業空間招商說明會」，向潛在投資廠商說明轉運站整體規劃方向、商業空間定位及後續招商作業時程，期透過公私協力，引進專業經營能量，打造兼具交通服務與商業機能之複合型轉運場站。

謝國樑表示，轉運站不僅是交通設施，更是城市治理品質與公共服務水準的重要門戶。市府推動本次招商，係在確保轉運功能與場站安全之前提下，導入多元商業服務，完善旅客轉乘與停留體驗，並提升公共空間整體使用效益。他強調，市府將以公開透明、制度清楚的方式推動招商，建立政府與企業夥伴間穩定互信的合作關係，共同為城市公共建設注入新動能。

交通處長陳耀川指出，市府刻正委託顧問團隊就整體營運模式、財務可行性及市場條件進行評估，並建議採取交通營運與商業經營分工的方式，在不影響轉運功能的前提下，提升商業招商之可行性與彈性。本次招商說明會即透過顧問團隊專業說明案場條件與招商重點，並蒐集市場意見，作為後續招商文件與規劃內容精進的重要參考。

陳耀川另指出，市府將持續扮演整合與溝通平台角色，確保招商過程公平、公正、公開，並誠摯邀請對公共運輸場站商業經營有興趣之業者踴躍參與，共同推動基隆轉運站轉型升級，提升城市整體服務品質與形象。