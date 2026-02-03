刈包第一個字不念「ㄍㄨㄚˋ」！資深菜販揭名稱由來

▲刈包。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

歲末年終，菜市場最能感受到年味的食物之一，莫過於一整排白嫩飽滿的刈包。資深菜販廖炯程指出，市場多以閩南語稱刈包為「掛包」，也有人稱為「虎咬豬」，象徵蒸熟的麵皮割開後，包入各式食材，成為過年前後攤位上最醒目的存在，也是不少家庭準備迎新年的必備美食。

廖炯程說，不少人將刈包念成「割包」或「掛包」，但其實正確讀音是「ㄧˋ」，而「刈」則是割的意思，意味著將蒸熟的饅頭割開，包進想吃的食物。而關於刈包的由來，民間流傳多種說法，有人認為源自三國時代，張飛行軍作戰時將饅頭割開夾入滷肉，方便快速進食。也有一說與諸葛亮平定南蠻有關，以麵團包豬肉取代人頭祭祀，演變為後來的麵點。

刈包寓意多元

除了歷史說法，廖炯程還說，刈包在民俗上也被賦予不同象徵意義。源於福建的「虎咬豬」，因諧音近似「福咬住」，被視為咬住福氣的象徵。也有人認為刈包外型如錢包，將花生粉、福菜與爌肉一同包入，代表財富、福氣與圓滿，象徵新的一年財庫充盈、好運隨身。

另有一派說法，將刈包視為歲末「贖罪包」，商人在一年奔波中累積的壞習慣與不如意，全都「包進去吃掉」，藉此換得來年的心安理得，成為一種趨吉避凶的心理寄託，也讓刈包多了情感層面的意義。

味覺的完美平衡

廖炯程形容，一個令人難忘的刈包，並非只是食材堆疊，而是味覺的極致互補。白嫩鬆軟的麵皮，依序包入花生粉、酸菜、爌肉與香菜，入口先是花生粉的甜香，接著是滷得透亮的五花肉油脂化開，鹹香滲入麵皮之中，隨後由酸菜的酸鹹切開膩口，最後再以香菜提香收尾，達成軟與脆、甜與鹹、肥與瘦的平衡。

他指出，這一口滋味不只是食物本身，更是台灣人對「圓滿」的直覺記憶。無論起源為何，刈包如今已是揚名國際的台灣小吃，被稱為「台灣漢堡」，若再搭配四神湯，在寒冷時節成為一套完整組合，更是菜市場裡最貼近人心的年味風景。