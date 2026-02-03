新北防搶演練結合動漫元素　金山警實戰逼真護家園

▲結合動漫元素強化防搶應變，金山警實戰演練守護家園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升金融機構防搶應變能力，新北市金山警分局結合淡水信用合作社萬金分社昨（2日）舉辦防搶演練，並融入知名動漫《火影忍者》元素，由角色「小櫻」模擬遭歹徒持槍挾持，演練過程逼真震撼，展現警方打擊犯罪的專業與決心。

演練過程中，歹徒激烈抗拒攔捕，駕車逃逸至核二廠周邊道路。警方運用科技偵查系統迅速掌握犯嫌動向，完成包圍部署，並由現場指揮官針對歹徒實施心理戰喊話，採取軟硬兼施策略，最終歹徒棄械投降並釋放人質，整個流程安全順利完成。

警方指出，本次演練涵蓋通報、攔截、圍捕及勸降喊話等各項標準作業程序，每一環節均依照實戰標準執行，不僅檢驗了警力整合與科技輔助能力，也強化了人員應變、協調與決策的實戰經驗。未來，警方將持續透過實戰化演練，提升快速反應能力，以保障民眾生命與財產安全。

金山警分局長楊力強表示，此次演練從通報、追緝到圍捕各環節皆比照實戰辦理，不僅有效提升員警臨場應變能力，也強化金融機構與警方之間的合作默契。警方同時呼籲轄區內各金融機構、銀樓、超商及民眾，平時應保持警覺，遇有緊急狀況務必立即撥打110報案，共同守護社會治安，打造安全的生活環境。