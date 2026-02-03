　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

▲▼長榮海運。（圖／長榮海運提供）

▲台灣首次名列十大船東國，靠的是貨櫃船訂單。（圖／長榮海運提供）

記者張佩芬／綜合報導

海運軟體供英商Veson Nautical旗下VesselsValue，今年1月發佈的最新統計，台灣與香港雙雙首次進入全球十大船東國(或地區)，台灣是以船隊資產總值達628.7億美元登上第十，擠下挪威，靠的是大規模的貨櫃船訂單。

VesselsValue分析，今年度榜單反應出三條清晰主線，包括貨櫃船資產價值再度走強並重塑「船東國」排名、地中海航運(MSC)驅動的瑞士資產擴張改變歐洲內部座次、美國郵輪資產強勢抬升，讓「非傳統商船主線」的高價值板塊在排名中更具決定性。

2026全球船東國/地區TOP10總資產價值，中國約2911.6億美元、日本約2318.4億美元、希臘約1999.6億美元、美國約1414.8億美元、新加坡約1183.8億美元、瑞士約832.9億美元、香港約784.4億美元、韓國約693.3億美元、德國約657.4億美元、台灣約628.7億美元。

統計覆蓋的船型包括散裝船、油輪、貨櫃船、LNG、LPG、OSV/OCV、MODU、汽車船、Ro-Ro、冷藏船、郵輪、可再生能源相關等，數據有效期為2026年1月。

瑞士從2025年的第九位進一步升至第六位，核心變數幾乎完全指向MSC。 該機構披露：MSC在過去一年繼續「激進擴張」，新增58艘二手船並追加36艘新造船訂單; 且2025年所下貨櫃新船以ULCV與New Panamax等大船為主，集中簽約中國船廠，交付期延伸至2027—2030年。

香港位列第七，總資產價值約784億美元，結構上呈現多元化，貨櫃船約325億美元為最大板塊，其次為散裝船約153億美元，油輪約137億美元，同時在LNG板塊也保持可觀比例，約69億美元。

台灣位列第十，總資產價值約629億美元，其中貨櫃船資產約456.7億美元佔據絕對主導，報告中特別指出，2025年台灣地區合計訂造63艘貨櫃船，其中長榮系統性下單New Panamax與ULCV，交船時間集中在2027—2029年，顯示其船隊「現代化+大船化」的資本開支節奏仍在強化。

美國仍居第四，但總資產價值年增幅大幅提高，較上一期增加逾250億美元，其中郵輪資產約787.9億美元是絕對核心，並較上年增長約34%。與此同時，美國在MODU、OCV、OSV與Ro-Ro等高專業度板塊仍保持全球領先的價值規模——這類資產雖然數量未必占優，但在“按價值排名”的模型中具有更強的決定力。

中國繼續位居第一，船舶總數為9375艘，總資產價值約2912億美元，年增4%。其優勢不僅體現在總體規模，也體現在結構，散裝船約838億美元、貨櫃船約659億美元、 中小型散裝船約149.7億美元，同時也是油輪船舶數量最大的國家之一，2039艘，價值約560億美元。

日本穩居第二，總資產價值約2318億美元，最大的護城河來自LNG運輸船約346億美元、LPG約168.8億美元、冷藏船約15.3億美元與汽車船約144.9億美元等板塊，體現了日本在高門檻船型與長期租約生態中的持續優勢。

希臘繼續第三，儘管中國油輪數量更多，但希臘油輪資產價值約774億美元顯著高於中國，約560億美元，這也反映了希臘船東在油輪船型結構、船齡與資產配置上的「價值導向」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報
曾奪4座金曲歌后...56歲玉女消失歌壇11年近況曝
大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅「揭真實行蹤」
刈包第一個字不念「ㄍㄨㄚˋ」！　菜販揭名稱由來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

迪化街禁菸再加強！　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

禁菸無效？迪化街民眾、攤商偷抽菸亂象　北市府：增加稽查力度

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

美參議員批在野砍國防預算　國民黨團：沒開始審何來「已刪除」

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

指台灣像衛兵24小時沒休息保護全世界　林佳龍笑：應該也付一點給台灣

林佳龍：與其他國家有無邦交　都不像台美關係會決定台灣生存發展

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

迪化街禁菸再加強！　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

禁菸無效？迪化街民眾、攤商偷抽菸亂象　北市府：增加稽查力度

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

美參議員批在野砍國防預算　國民黨團：沒開始審何來「已刪除」

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

指台灣像衛兵24小時沒休息保護全世界　林佳龍笑：應該也付一點給台灣

林佳龍：與其他國家有無邦交　都不像台美關係會決定台灣生存發展

遭檢舉「金主供車」還派兒當司機　基隆前民政處長收押禁見

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報

李崗不拍片改賣醬鴨！試菜1年多認「吃到快吐了」　親曝跨界真實原因

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

新北李科永紀念圖書館攜手動保處　設立兒童寵物圖書專區

《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug　「黃鴨山」塞爆網笑：好荒謬

露天市集動漫節4大任務一次看　女僕舞台、格鬥挑戰賽等你

Swatch情人節錶附兩色鏡片賞面盤　看透愛情酸甜苦辣

《信風基隆－KEELUNG 400 Mail Art》郵遞藝術展2／3正式啟航

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

政治熱門新聞

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

「謝家白宮」掀波！掌門人嘆：2人都太急了

快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

工作8個月未投勞健保！17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：移請裁罰

美國參院軍委會主席罕見公開點名台灣在野黨　重批「感到很失望」

美國參議員怒轟藍營：為向中共低頭削減台灣國防開支　無異於玩火

詐騙人頭戶太多！外籍移工離境「帳戶將先凍結」

快訊／捲入性騷疑雲　毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

洪孟楷再拋鞭刑修法打詐！　韓國瑜表態支持

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

更多熱門

關鍵字：

十大船東國台灣首次入榜產值達628.7億美元

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面