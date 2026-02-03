台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

▲台灣首次名列十大船東國，靠的是貨櫃船訂單。（圖／長榮海運提供）

記者張佩芬／綜合報導

海運軟體供英商Veson Nautical旗下VesselsValue，今年1月發佈的最新統計，台灣與香港雙雙首次進入全球十大船東國(或地區)，台灣是以船隊資產總值達628.7億美元登上第十，擠下挪威，靠的是大規模的貨櫃船訂單。

VesselsValue分析，今年度榜單反應出三條清晰主線，包括貨櫃船資產價值再度走強並重塑「船東國」排名、地中海航運(MSC)驅動的瑞士資產擴張改變歐洲內部座次、美國郵輪資產強勢抬升，讓「非傳統商船主線」的高價值板塊在排名中更具決定性。

2026全球船東國/地區TOP10總資產價值，中國約2911.6億美元、日本約2318.4億美元、希臘約1999.6億美元、美國約1414.8億美元、新加坡約1183.8億美元、瑞士約832.9億美元、香港約784.4億美元、韓國約693.3億美元、德國約657.4億美元、台灣約628.7億美元。

統計覆蓋的船型包括散裝船、油輪、貨櫃船、LNG、LPG、OSV/OCV、MODU、汽車船、Ro-Ro、冷藏船、郵輪、可再生能源相關等，數據有效期為2026年1月。

瑞士從2025年的第九位進一步升至第六位，核心變數幾乎完全指向MSC。 該機構披露：MSC在過去一年繼續「激進擴張」，新增58艘二手船並追加36艘新造船訂單; 且2025年所下貨櫃新船以ULCV與New Panamax等大船為主，集中簽約中國船廠，交付期延伸至2027—2030年。

香港位列第七，總資產價值約784億美元，結構上呈現多元化，貨櫃船約325億美元為最大板塊，其次為散裝船約153億美元，油輪約137億美元，同時在LNG板塊也保持可觀比例，約69億美元。

台灣位列第十，總資產價值約629億美元，其中貨櫃船資產約456.7億美元佔據絕對主導，報告中特別指出，2025年台灣地區合計訂造63艘貨櫃船，其中長榮系統性下單New Panamax與ULCV，交船時間集中在2027—2029年，顯示其船隊「現代化+大船化」的資本開支節奏仍在強化。

美國仍居第四，但總資產價值年增幅大幅提高，較上一期增加逾250億美元，其中郵輪資產約787.9億美元是絕對核心，並較上年增長約34%。與此同時，美國在MODU、OCV、OSV與Ro-Ro等高專業度板塊仍保持全球領先的價值規模——這類資產雖然數量未必占優，但在“按價值排名”的模型中具有更強的決定力。

中國繼續位居第一，船舶總數為9375艘，總資產價值約2912億美元，年增4%。其優勢不僅體現在總體規模，也體現在結構，散裝船約838億美元、貨櫃船約659億美元、 中小型散裝船約149.7億美元，同時也是油輪船舶數量最大的國家之一，2039艘，價值約560億美元。

日本穩居第二，總資產價值約2318億美元，最大的護城河來自LNG運輸船約346億美元、LPG約168.8億美元、冷藏船約15.3億美元與汽車船約144.9億美元等板塊，體現了日本在高門檻船型與長期租約生態中的持續優勢。

希臘繼續第三，儘管中國油輪數量更多，但希臘油輪資產價值約774億美元顯著高於中國，約560億美元，這也反映了希臘船東在油輪船型結構、船齡與資產配置上的「價值導向」。