桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

▲陳伯伯準備蘋果祝福小朋友。（圖／桃園榮家提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節腳步漸近，年味愈發濃厚，桃園榮家洋溢著溫馨喜氣的節慶氛圍，3日在家區國旗穹頂下，溫馨舉辦「馬運亨通亮新春」農曆春節點燈儀式，點亮中正堂大門兩盞大籠燈、200盞七彩小燈籠，以及閃耀旋轉大紅燈籠，象徵新的一年光明希望、平安順遂。

▲小朋友回贈手繪春聯。（圖／桃園榮家提供）

桃園榮家表示，活動特別邀請加貝爾幼兒園師生蒞臨現場，與伯伯阿姨一同熱鬧點燈，小朋友們精心準備新年律動表演，童聲笑語洋溢全場，陪伴長輩歡喜迎新年。榮家也貼心準備新年小禮物回贈孩子們，感謝他們用純真的笑容為長輩帶來滿滿溫暖與祝福。

當燈籠齊亮的那一刻，現場瞬間被光彩與喜悅包圍，幸福與希望在每個人心中湧現。多位長輩溫馨回饋表示，看著燈火通明、孩子們圍繞身旁，彷彿回到過年團圓的時光，心中滿是感動與感謝。活動最後，老幼在繽紛燈籠下牽手共舞，一起隨著音樂迎接新年，畫面溫馨動人，洋溢滿滿幸福感。

桃園榮家主任陳平表示，今年特別規劃點燈及春節系列活動，期待伯伯阿姨能夠享受濃厚的年節氛圍，並感受到家的溫暖與關懷，也藉由社區世代共融，在熱鬧、溫馨與溫情中，共迎嶄新的一年。