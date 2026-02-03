　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

▲桃園榮家點燈迎新春

▲陳伯伯準備蘋果祝福小朋友。（圖／桃園榮家提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節腳步漸近，年味愈發濃厚，桃園榮家洋溢著溫馨喜氣的節慶氛圍，3日在家區國旗穹頂下，溫馨舉辦「馬運亨通亮新春」農曆春節點燈儀式，點亮中正堂大門兩盞大籠燈、200盞七彩小燈籠，以及閃耀旋轉大紅燈籠，象徵新的一年光明希望、平安順遂。

▲桃園榮家點燈迎新春

▲小朋友回贈手繪春聯。（圖／桃園榮家提供）

桃園榮家表示，活動特別邀請加貝爾幼兒園師生蒞臨現場，與伯伯阿姨一同熱鬧點燈，小朋友們精心準備新年律動表演，童聲笑語洋溢全場，陪伴長輩歡喜迎新年。榮家也貼心準備新年小禮物回贈孩子們，感謝他們用純真的笑容為長輩帶來滿滿溫暖與祝福。

當燈籠齊亮的那一刻，現場瞬間被光彩與喜悅包圍，幸福與希望在每個人心中湧現。多位長輩溫馨回饋表示，看著燈火通明、孩子們圍繞身旁，彷彿回到過年團圓的時光，心中滿是感動與感謝。活動最後，老幼在繽紛燈籠下牽手共舞，一起隨著音樂迎接新年，畫面溫馨動人，洋溢滿滿幸福感。

桃園榮家主任陳平表示，今年特別規劃點燈及春節系列活動，期待伯伯阿姨能夠享受濃厚的年節氛圍，並感受到家的溫暖與關懷，也藉由社區世代共融，在熱鬧、溫馨與溫情中，共迎嶄新的一年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片
強烈冷氣團報到時間曝　「最冷探9度」
台南男追殺路人「砍到派出所門口」！身分曝光
大樂透頭獎開出！一注獨得1.39億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一對一陪80位長者採買年貨　台電金門志工「銀髮關懷」真到位

寒冬送暖到復興區　桃市國民黨部與獅子會攜手贈物資

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金　迷你上海東方明珠塔獻縣長許淑華

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

鹿谷農民診所深耕30餘年　轉型竹山秀傳鹿谷院區外傷緊急處理更妥速

金門港旅運中心試營運首日　場站外禁推車民怨提行李喘呼呼

足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片

新北板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

新北李科永紀念圖書館攜手動保處　設立兒童寵物圖書專區

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

陸屁孩放火燒死薩摩耶

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

一對一陪80位長者採買年貨　台電金門志工「銀髮關懷」真到位

寒冬送暖到復興區　桃市國民黨部與獅子會攜手贈物資

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金　迷你上海東方明珠塔獻縣長許淑華

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

鹿谷農民診所深耕30餘年　轉型竹山秀傳鹿谷院區外傷緊急處理更妥速

金門港旅運中心試營運首日　場站外禁推車民怨提行李喘呼呼

足療師抓狂追砍！路人慘痛爬進派出所　黃偉哲發聲公布影片

新北板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

新北中港大排光雕展醞釀中　水利局籲民眾「動眼不動手」

新北李科永紀念圖書館攜手動保處　設立兒童寵物圖書專區

強冷倒數「暴跌15℃」一張圖看大變天　全台極凍進冰箱探9℃

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

13年Ubisoft老員工遭解雇　強烈批評公司決策、CEO兒子靠關係

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

保時捷「電動版凱燕休旅車」正式投產！油＆電共線生產更靈活

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

Gemini、NotebookLM進教室南市教師實戰學AI翻轉備課模式

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

防搶演練結合動漫元素　金山警實戰逼真護家園

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

見引法師代表台灣出席佛教高峰論壇

更多熱門

相關新聞

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

「我這一生能走到今天，靠的不是運氣，是教育。」台南一中退休教師、國文與法律雙博士陳德翰，近日宣布將在台南市安定區為弱勢學童開設免費國文、作文課程，希望用自己走過半世紀的生命經驗，為弱勢孩子們點一盞不滅的燈。

信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈歡度平安夜

信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈歡度平安夜

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀

天赦日前搶點燈　鹿港天后宮湧現人龍

天赦日前搶點燈　鹿港天后宮湧現人龍

花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

關鍵字：

桃園榮家點燈迎新春

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

大S兒女缺席週年儀式掀討論

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

台南男追砍路人！身分疑是足療師

賓士撐不住海外「跳水大降價」

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

即／大樂透一注獨得1.39億

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面