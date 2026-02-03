　
地方 地方焦點

寒冬送暖到復興區　桃市國民黨部與獅子會攜手贈物資

▲國民黨與獅子會攜手，桃園復興區寒冬送暖

▲國民黨與獅子會攜手，桃園復興區寒冬送暖。（圖／桃園市民眾服務社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為關懷桃園市復興區弱勢族群，傳遞社會溫暖與關懷，桃園市民眾服務社、桃園市博愛獅子會共同發起「愛在復興．寒冬送暖」物資捐贈活動，3日於復興區三民活動中心溫馨舉行，共捐贈80份民生物資，嘉惠復興區80戶身心障礙家庭，讓愛心在寒冬中無遠弗屆。

桃園市民眾服務社理事長林政賢指出，本次活動並結合桃園壽山巖觀音寺、復興區身心障礙者福利協會等單位愛心響應，捐贈內容包括毛毯、白米、食用油及乾麵等生活必需品，期盼在寒冷季節中，為弱勢家庭送上最實際的關懷與支持。

出席活動的國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，復興區地處山區，氣候寒冷、生活條件相對艱辛，尤其是長輩與弱勢家庭，更需要社會多一份關心與陪伴。「一條毛毯、一包白米，也許不算多，但代表的是社會的關懷，是有人惦記著你們的心意，希望能陪伴大家安心度過這個冬天。」

蔡忠誠也強調，國民黨始終相信服務人民不分族群、不分黨派，只要鄉親有需要，就應站在第一線，與大家並肩同行。今日活動不僅是物資捐贈，更是一份情感的連結，讓愛與關懷在復興持續傳遞、深耕地方。

包括：桃園市博愛獅子會會長林丕汴、桃園壽山巖觀音寺董事長林明義、國際獅子會國際總會國際理事黃廖全、復興區區長蘇佐璽，以及復興區代表會主席張倉豪等人均一同出席公益行動。

02/01 全台詐欺最新數據

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護治安

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護治安

農曆年節前夕，桃園市民眾服務社理事長林政賢26日率領理監事及各區民眾服務社理事長，分別前往桃園市警察局、消防局，進行春安慰勞，捐贈泡麵、飲料等民生物資，感謝春節期間堅守崗位、犧牲假期、不眠不休的警消同仁，為維護社會治安、交通秩序及居家安全所付出的辛勞，讓市民能安心歡度春節假期。

桃園商圈數增加　林政賢爭取增加輔導經費

桃園商圈數增加　林政賢爭取增加輔導經費

南門市場大火　林政賢要求市府啟動三大措施

南門市場大火　林政賢要求市府啟動三大措施

規劃10多年　桃園第二行政園區選址仍未定

規劃10多年　桃園第二行政園區選址仍未定

