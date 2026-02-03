人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

▲人妻約見男網友，在土地公廟的廁所發生性關係，怎料事後被逼迫再發生一次關係，甚至還被借錢。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名男子阿勇（化名）先前透過交友軟體，約了人妻小婷（化名）見面，2人接著前往某土地公廟的廁所發生性關係。怎料事後阿勇食髓知味，不過透過交友軟體發送訊息，要求見面發生關係、出借3,000元，否則將把2人的祕密抖出來，嚇得小婷報警處理。新竹地院法官審理後，依照恐嚇取財未遂罪，判阿勇4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

事後食髓知味 恐嚇再約見面、索討3,000元

根據判決書內容，阿勇2024年6月某天透過交友軟體認識小婷，雙方結識後不久，便相約在新竹縣某土地公廟相見，並且在廟宇的女廁裡發生性關係。

冒用母親門號傳恐嚇訊息 人妻嚇得報警

阿勇完事後食髓知味，為了逼迫小婷再次見面發生性關係、借給他錢，竟使用媽媽的手機門號註冊同款交友軟體，並且發送「這幾天妳老公就會知道」、「把妳秘密給他看」、「妳老公如果沒知道妳事情，我跟妳同姓」、「又被上傳，妳這次真的完蛋」等話語恐嚇，透過私密照片作為威脅，要求小婷出面，嚇得小婷報警處理。

法院認定恐嚇取財未遂 判刑4個月

對此，新竹地院法官認為，阿勇先後透過交友軟體，發送恐嚇訊息，已經涉犯恐嚇取財行為，不過因為沒有取得財物，屬於未遂犯，最終依照恐嚇取財未遂罪，判處4個月有期徒刑，全案仍可上訴。