檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

▲南投地檢檢察官王元隆遭懲戒法院免職，上訴也遭駁回確定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

南投地檢署檢察官王元隆，於任內涉嫌性騷擾一名男警員，多次傳有性暗示的訊息，並動手撫摸男警的大腿，男警提告，南投地檢署提起公訴，王元隆遭送懲戒法院職務法庭議處，職務法庭判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官。王元隆上訴稱自己「僅止於言語上之失當與賣弄」，但職務法庭不採信，駁回上訴，王元隆確定遭免職轉任。

王元隆為司法官38期結業的司法官，現年56歲，但喪偶，育有一子，辦案品質、為人處事的風評也不差，但他卻爆出性騷擾案件。去年初王元隆因為偵辦毒品案件，認識轄區一名帥氣男員警，員警小他30歲，但王元隆欣賞對方，竟直呼對方為「（小）鮮肉」。

王元隆還傳送「也太補眼睛了吧」、「這樣我哪好意思肖想」、「認真問，可能你爸都比我年輕，不要跟我說，比較没有道德壓力」、「命中注定我們還要在一起」、「肉棒來給我看一下」、「可惡！我要看鮮肉」、「好想去泡温泉，陪我去，過年後了，湯屋，案件隨你發揮」、「回來上班的時候，通知我！享用鮮肉」、「星期四來補眼睛」、「小鮮肉感覺很可口」、「鮮肉來喔」等有性意味、性暗示之訊息。另外他也兩度在南投地檢署檢察官研究室內，觸摸男警的背部、大腿。男警不堪其擾，決定提出告訴。

南投地檢署受理後隨即分案由婦幼組主任檢察官偵辦，並火速偵查終結提起公訴。案件最後因王元隆賠償男警並道歉，男警撤回告訴，法院判決本案公訴不受理，讓王元隆躲過刑責。全案移送懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭去年11月間判決免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察官。王元隆提出上訴，他表示，「雖曾為追求、討好男警而表示『案件隨你發揮』等語，惟僅係為博取甲男好感，僅止於言語上之失當與賣弄，並未將此等言語轉化為實質之違法執行職務行為。」此外，他也說自己預計於2027年退休，父親年近九旬，近年來確診癌症末期，另外他也還有就學中的女兒需要扶養，家用開銷大，請求從輕改判申誡或罰款。

但職務法庭上訴審審理後，認為原判決認定事實、適用法律並無違誤。另外也認為，王元隆的違失行為已造成社會對檢察官整體評價的貶抑，損及人民對上訴人足以從事檢察官職務的信任，所以認定王元隆已不適合擔任檢察官職務，有予以懲戒汰除退場的必要，故此，免職轉任的懲處並無違誤。最後上訴審駁回王元隆的上訴，全案確定。