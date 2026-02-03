　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

▲▼ 大陸國台辦副主任潘賢掌、國政研究基金會副董事長李鴻源 、前觀光局長賴瑟珍、前環保署長沈世宏 、 台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐 。（圖／讀者提供）

▲ 大陸國台辦副主任潘賢掌指出，兩岸合作種子已種下，以立春為寓「國共機制化交流邁向復甦」。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」今（3）日於北京圓滿閉幕。大陸國台辦副主任潘賢掌於閉幕總結時指出，本次論壇在人工智慧（AI）、精密機械、防災減災及能源環保等關鍵領域達成多項實質共識，釋放出兩岸交流合作積極信號。另外，潘賢掌強調，國共機制化交流的種子已然種下，雙方將在堅持「九二共識」與「反對台獨」的政治基礎上持續開啟對話大門，適逢立春將至，以「萬物復甦」為寓，譬喻兩岸交流開啟新的循環。

由中國國民黨國政研究基金會與中共中央臺辦海峽兩岸關係研究中心3日共同主辦的國共兩黨智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」在北京舉行。國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等三項議題進行深入交流研討。

大陸國台辦副主任潘賢掌在閉幕總結發言中指出，本次論壇在培養人工智慧、精密機械、防災減災及能源環保等領域達成的多項共識，釋放出兩岸交流合作的積極信號。有利於加強兩岸經濟民生領域的交流合作，為兩岸同胞帶來實實在在的利益和福祉。

潘賢掌也於總結中代表中共中央台辦對論壇的成功舉辦表示熱烈祝賀，並且指出，「明天是立春，立春是24節氣之首，象徵著溫暖生長和萬物復甦，標誌一個新的是自然輪迴的開啓，『古人便覺眼前生意滿，東風吹水綠參差』來表達春天的美好願望。」

潘賢掌強調，本次論壇即將落下帷幕，當年國共兩黨機制化交流的種子已經種下，兩黨在堅持「九二共識」，「反台獨」共同政治基礎上，對話溝通的大門將始終敞開，兩黨智庫交流研討的成果將越來越豐富。大陸方面誠摯歡迎大家繼續為進一步推動兩岸關係和平發展，中華民族偉大復興建言獻策，貢獻智慧和力量。

回顧今天上午，大陸國台辦主任宋濤開幕致詞時，針對加強兩岸交流合作、發展兩岸關係提出五點看法。一是堅持「九二共識」、反對「台獨」，牢牢把握兩岸關係發展正確方向；二、深化融合發展，促進交流合作；三、堅持以人為本，增進同胞親。 四、堅決反對「台獨」，維護台海和平穩定；五是勇擔民族大義，共創民族復興偉業。

宋濤最後表示，立春將至，一歲伊始，萬象更新，「相信今日的研討是充滿希望的開端。兩岸終將『冬去春來』，迎來家國團圓，未來可期。」

