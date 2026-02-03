　
地方 地方焦點

蘆竹區公所揮毫贈春聯　迎接馬年新春喜氣洋洋

▲蘆竹區公所辦理揮毫贈春聯

▲蘆竹區長李岳壇(左三)表示，區公所辦理揮毫贈春聯，已邁入第11年。（圖／蘆竹區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接農曆春節到來，桃園市蘆竹區公所3日在公所一樓第一會議室，舉辦「丙午年馬躍奔騰迎新春、墨香傳祝福贈春聯活動」，邀請蘆竹農會家政班書法及在地國畫書法老師江沐眉等3位蒞臨現場揮毫，當日現場免費提供民眾索取春聯與斗方，吸引許多民眾將馬年新春的喜氣與好運帶回家。

▲蘆竹區公所辦理揮毫贈春聯

▲蘆竹區公所贈春聯。（圖／蘆竹區所提供）

同時公所也應景辦理春聯教學體驗及在地好茶分享茶會，現場還邀請社區大學的國樂班為鄉親演奏時下悠揚國樂，佐以在地茶農為各位沏各類好茶，願大家都能在2026年馬到成功幸福美好一整年。另外鼓勵民眾發揮愛心，現場以捐二張發票換喜愛的春聯，發票捐公益愛心團體，讓活動更有意義。

蘆竹區長李岳壇表示，農曆春節張貼春聯是國人新春重要的文化傳承，不僅象徵除舊布新，也寄託對新年的美好期許。書法是中國傳統的人文藝術，蘆竹區公所這些年也很提倡相關的藝文活動。自民國105年起持續辦理揮毫贈春聯活動至今，已邁入第11年，深受市民朋友喜愛，也成為地方迎春的重要年度活動之一。

蘆竹區公所透過寫春聯活動，不僅促進傳統文化的傳承，也拉近公所與民眾之間的距離，讓年節更具人情味。

