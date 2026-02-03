　
大陸 大陸焦點 特派現場

國共智庫論壇閉幕　國民黨提5面向15項意見：解除禁團令、恢復直航

▲▼ 大陸國台辦副主任潘賢掌、國政研究基金會副董事長李鴻源 、前觀光局長賴瑟珍、前環保署長沈世宏 、 台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐 。（圖／讀者提供）

▲國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

「國共智庫論壇」今（3）日在北京登場，國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源總結中代表與會人士發表「五大面向、十五項共同意見」，明確呼籲民進黨當局應解除對兩岸人員往來的人為限制，盡快恢復海空客運直航正常化。本次共識涵蓋觀光旅遊、新興產業、醫療康養、環境永續及防災減災等實務領域，不僅主張推動福建、上海居民赴台團體遊，更強調應共同打造「AI結合製造」指標項目。李鴻源強調，兩岸應在堅持「九二共識」與反對「台獨」的政治基礎上深化交流，破除人為障礙，為台海和平與民生福祉共創雙贏。

由中國國民黨國政研究基金會與中共中央臺辦海峽兩岸關係研究中心3日共同主辦的國共兩黨智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」在北京舉行。國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等三項議題進行深入交流研討。

國民黨智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源在閉幕總結時指出，2008年至2016年間，兩岸在「九二共識」基礎上簽署了包含ECFA在內的23項協議，搭建起直航與金融合作等制度化安排，為兩岸同胞帶來實質利益。然而自2016年以來，台海形勢趨於嚴峻，兩岸關係再次面臨何去何從的抉擇。與會產學代表一致認為，應加強交流合作，攜手應對當前挑戰，與會人士經過深入交流討論，提出五個面向、十五項共同意見。

一推動恢復兩岸人員往來的正常化，李鴻源指出，要推動解除民進黨當局對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙。盡快恢復兩岸海空客運直航的正常化，允許兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場的需求，自主調整航航線跟網路，允許兩岸行業港航業者根據兩岸海運相關安排和市場需求，按照既有的航路自主安排班次和班企，為兩岸民眾往來提供更加便利高效的一個海上運輸服務。

李鴻源強調，深化兩岸觀光旅遊交流合作，盡快實現福建上海居民赴台灣團隊游，逐漸擴大大陸民居民赴金門馬祖旅遊，加強兩岸產業對接，努力為恢復兩岸雙向旅遊。

二是加強兩岸新興產業的合作領域，李鴻源提議，應推動兩岸研發機構與企業在精密機械、智能製造及人才培訓上的深度對接，共同建立具全球影響力的「人工智能創新策源地」。此外，兩岸應攜手進行產業鏈綠色升級，鼓勵台資企業參與大陸以新能源汽車、鋰電池及光伏產業為核心的「新三樣」發展，藉由技術攻關與標準互認，共同拓展全球市場。

三是探索兩岸醫療康養合作新新路徑，推動兩岸醫療衛生界交流合作，支持兩岸醫學院校和醫療機構展開人員互訪，醫學專業人才培訓等交流合作，並舉辦各類交流活動。整合兩岸中醫中醫藥資源和技術，支持兩岸專家聯合開發中醫藥康養服務服務包，打造康養加文旅路線，探索建立遠程服務框架，深化兩岸康養交流合作，推動老年康復、慢病管理、康養服務等領域技術科技、人、技術科研合作。

四是深化兩岸環保領域的交流合作，支持兩岸企業研究機構民間組織在清潔能源生態修復、固廢資源化利用等領域加強交流合作，共同共同提升產業競爭，支持兩岸在環保領域展開標展開標準，共同研究標準科技、技術科學科學研究、合作標準、項目研制和實施等工作，為兩岸協同發展搭建標準化橋梁，支持兩岸在碳市場等領域加強溝通交流，攜手對攜手應對氣候變化。

五是深化兩岸防災減災合作，深化兩岸防災減災專業交流合作。圍繞洪水控制、洪水利用洪水塑造及數字孿生水利、海綿城市建設、山洪災害等災害防治等開展交流合作，積極為台灣水利專業人才參與台灣水利、大陸水大陸水利治理創造條件，推動海峽地震災害風險防治開放實驗室，推進福建及台灣海峽、陸海聯測等專項合作。為強化民生保障，雙方計畫建立海峽災害性天氣聯防機制，為台灣漁業、茶業協會提供精準氣象服務，並聯合研發海底地震機理與海洋工程抗震等重大課題。

最後，李鴻源指出，與會人士充分肯定舉辦國共兩黨智庫論壇的積極意義和重要發展，呼籲兩岸各界共同努力，推動兩岸關係和平發展，破除障礙，為實施論壇共同意見，深化兩岸各領域。

02/01 全台詐欺最新數據

