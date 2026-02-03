　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

▲▼ 汽車,車門,開車。（示意圖／CFP）

▲軍人駕駛自用小客貨車載女子前往台南市區一處偏僻停車場。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

鄭姓現役軍人透過社群軟體結識一名女子後，多次相約外出，在台南市偏僻停車場的車內發生性行為，過程中還以手機拍攝私密影像留存。女子事後將此事告知友人，輾轉被家人發現報警提告。法院審理後，依拍攝性影像罪判處鄭男有期徒刑1年4月，緩刑5年，並須賠償100萬元，可上訴。

兩度駛入偏僻停車場　私密過程全程拍攝

據判決指出，鄭男於民國113年7月間，透過社群軟體Instagram認識女子（未成年），雙方在網路聊天時談及性話題，隨後相約外出。鄭男先後於同年9月及10月10日下午，駕駛自用小客貨車載女子前往台南市區一處偏僻停車場，兩人在車內發生性行為。

判決指出，過程中鄭男持手機拍攝雙方發生性行為的影片與照片，作為個人觀賞之用。女子事後與友人談及此事，遭家人得知後震怒，隨即陪同前往警局報案。

監視畫面佐證行蹤　影像成關鍵證據

警方調閱停車場監視器畫面，確認鄭男曾兩度駕車載女子進入停車場，並查扣相關影像資料。鄭男到案後坦承犯行，相關證據與被害人、證人說法相符。

坦承犯行並和解　須賠100萬元換緩刑

法官認為，鄭男明知拍攝性行為影像涉及重大法律責任，仍在性行為過程中拍攝並留存影像，行為不當，法治觀念薄弱，應予非難。不過，考量鄭男犯後坦承犯行，並已與女子及其家屬達成調解，承諾分期賠償新台幣100萬元，取得諒解，且此前無刑事前科。

法院綜合審酌後，判處鄭男犯2項拍攝性影像罪，各判有期徒刑1年2月，合併執行1年4月，宣告緩刑5年，並須履行調解條件，全案仍可上訴。另犯案所用手機，依法宣告沒收。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／熱帶低壓生成！估明增強為「西洋望」颱風　日本發烈風警報
曾奪4座金曲歌后...56歲玉女消失歌壇11年近況曝
大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅「揭真實行蹤」
刈包第一個字不念「ㄍㄨㄚˋ」！　菜販揭名稱由來

軍人台南停車場

