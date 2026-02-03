80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

▲南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道盈德郡一座風力發電廠發生驚險事故，一台運行中的風力發電機因葉片撕裂，導致其塔柱硬生生折斷、倒臥道路中央，且碎片四散，所幸當時展館休館、車輛稀少，未造成任何人員傷亡。官方已暫停該座風力發電廠全部24台發電機運作，並封閉事故區域1.6公里道路，防止事故再度發生。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，事故發生於2月2日下午4時40分，點位於慶尚北道盈德郡昌浦里，當地風速約每秒5至7公尺。盈德郡廳指出，該台風力發電機的塔柱高約80公尺、葉片長41公尺。民眾驚險目擊，風力發電機在旋轉過程中突然有葉片撕裂，導致塔柱失衡折斷，整個結構物倒塌覆蓋道路。

散落的葉片與結構物差點砸中正在通行的車輛，僅數秒之差避免意外。

▼南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自YouTube）

강풍도 아닌데…80m 풍력발전기 반으로 꺾이며 '쿵' 도로 덮쳤다



경북 영덕에서 대형 풍력발전기 1기가 파손돼 도로를 덮쳤다.



3일 뉴시스에 따르면 전날 오후 4시40분쯤 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지에서 풍력발전기 1기가 쓰러져 도로로 넘어졌다.https://t.co/YVS4wLKOrj https://t.co/rzgQJS0vNG pic.twitter.com/idEOyhz3oG — LEGO BOY (@LegotruckBoy) February 3, 2026

昌浦風力發電廠於2005年完工，由丹麥維斯塔斯風力系統公司（Vestas）公司製造與安裝，設置24台1650kw級風力發電機。事故發生的第21號機已運作21年，雖然葉片壽命約20年，但最近安全檢查並未發現異常。

該廠其他發電機塔柱為鋼製，葉片則為碳纖維，設計可承受中級颱風風速約每秒20公尺。專家初步研判，葉片撕裂造成結構失衡，最終導致塔柱折斷。盈德郡廳表示，「大自然風力雖無法避免，但葉片不至於會撕裂，將加強調查材質問題」。

為防止類似事故再發生，盈德郡已建議氣候能源環境部暫停所有風力發電機運作，並將與施工公司合作，針對剩餘23台機組進行全面安全檢查。同時，事故區域1.6公里道路將無限期封閉，以保障民眾安全。盈德郡廳相關人士表示，將在查明事故原因後，依規定決定發電機是否恢復運作。