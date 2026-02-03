80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

▲南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自News1）
記者羅翊宬／編譯
南韓慶尚北道盈德郡一座風力發電廠發生驚險事故，一台運行中的風力發電機因葉片撕裂，導致其塔柱硬生生折斷、倒臥道路中央，且碎片四散，所幸當時展館休館、車輛稀少，未造成任何人員傷亡。官方已暫停該座風力發電廠全部24台發電機運作，並封閉事故區域1.6公里道路，防止事故再度發生。
根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，事故發生於2月2日下午4時40分，點位於慶尚北道盈德郡昌浦里，當地風速約每秒5至7公尺。盈德郡廳指出，該台風力發電機的塔柱高約80公尺、葉片長41公尺。民眾驚險目擊，風力發電機在旋轉過程中突然有葉片撕裂，導致塔柱失衡折斷，整個結構物倒塌覆蓋道路。
散落的葉片與結構物差點砸中正在通行的車輛，僅數秒之差避免意外。
▼南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自YouTube）
昌浦風力發電廠於2005年完工，由丹麥維斯塔斯風力系統公司（Vestas）公司製造與安裝，設置24台1650kw級風力發電機。事故發生的第21號機已運作21年，雖然葉片壽命約20年，但最近安全檢查並未發現異常。
該廠其他發電機塔柱為鋼製，葉片則為碳纖維，設計可承受中級颱風風速約每秒20公尺。專家初步研判，葉片撕裂造成結構失衡，最終導致塔柱折斷。盈德郡廳表示，「大自然風力雖無法避免，但葉片不至於會撕裂，將加強調查材質問題」。
為防止類似事故再發生，盈德郡已建議氣候能源環境部暫停所有風力發電機運作，並將與施工公司合作，針對剩餘23台機組進行全面安全檢查。同時，事故區域1.6公里道路將無限期封閉，以保障民眾安全。盈德郡廳相關人士表示，將在查明事故原因後，依規定決定發電機是否恢復運作。
