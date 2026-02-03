　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

▲▼南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自News1）

▲南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道盈德郡一座風力發電廠發生驚險事故，一台運行中的風力發電機因葉片撕裂，導致其塔柱硬生生折斷、倒臥道路中央，且碎片四散，所幸當時展館休館、車輛稀少，未造成任何人員傷亡。官方已暫停該座風力發電廠全部24台發電機運作，並封閉事故區域1.6公里道路，防止事故再度發生。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，事故發生於2月2日下午4時40分，點位於慶尚北道盈德郡昌浦里，當地風速約每秒5至7公尺。盈德郡廳指出，該台風力發電機的塔柱高約80公尺、葉片長41公尺。民眾驚險目擊，風力發電機在旋轉過程中突然有葉片撕裂，導致塔柱失衡折斷，整個結構物倒塌覆蓋道路。

散落的葉片與結構物差點砸中正在通行的車輛，僅數秒之差避免意外。

▼南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼南韓慶尚北道盈德郡風力發電機塔柱硬生生折斷，倒臥道路中央。（圖／翻攝自YouTube）

昌浦風力發電廠於2005年完工，由丹麥維斯塔斯風力系統公司（Vestas）公司製造與安裝，設置24台1650kw級風力發電機。事故發生的第21號機已運作21年，雖然葉片壽命約20年，但最近安全檢查並未發現異常。

該廠其他發電機塔柱為鋼製，葉片則為碳纖維，設計可承受中級颱風風速約每秒20公尺。專家初步研判，葉片撕裂造成結構失衡，最終導致塔柱折斷。盈德郡廳表示，「大自然風力雖無法避免，但葉片不至於會撕裂，將加強調查材質問題」。

為防止類似事故再發生，盈德郡已建議氣候能源環境部暫停所有風力發電機運作，並將與施工公司合作，針對剩餘23台機組進行全面安全檢查。同時，事故區域1.6公里道路將無限期封閉，以保障民眾安全。盈德郡廳相關人士表示，將在查明事故原因後，依規定決定發電機是否恢復運作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看
小S強忍悲傷追思大S惹心疼！感慨再發聲
不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂
萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤
獨／馬如龍兒「身患多種慢性病」！妻做筆錄難忍悲痛落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

放過哈佛？川普加碼「求償318億天價」　怒批《紐時》亂報

人性崩壞！印度狠父為選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

放過哈佛？川普加碼「求償318億天價」　怒批《紐時》亂報

人性崩壞！印度狠父為選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

徐懷鈺除夕聯手橘色惡魔　FLOW、icyball冰球樂團唱破億神曲

日本新生代樂團將將來台開唱！　最想吃的食物竟不是小籠包

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看

夢幻粉紅隧道！雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

房市慘、新電梯也衰退　永佳捷：搶汰舊換新拚營收

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

CloudMile萬里雲AI應用落地見效　獲AI創新百強優選肯定

小S強忍悲傷追思大S惹心疼！　「心想具俊曄平靜內心」感慨再發聲

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

國際熱門新聞

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

遺願「把臉留給你」　安樂死婦女捐臉

22歲澳女離奇吊掛亡　日雪場急設警示

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

司機「鹹豬手狂摸」影片曝光！

寶可夢救一命　子彈竟被卡牌擋下

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

過年集資買彩券？21好友吃麵包「爽中41億」

更多熱門

相關新聞

高市早苗穩了？日媒估在野黨「席次減半」

高市早苗穩了？日媒估在野黨「席次減半」

日本預計8日進行眾議院選舉投開票，日媒《產經新聞》與富士新聞網（FNN）最新民調顯示，自民黨有望單獨取得過半席次，若與日本維新會合計，甚至可能跨越修憲門檻的3分之2席次。

美軍強制性侵沖繩未成年少女　最終判決出爐

美軍強制性侵沖繩未成年少女　最終判決出爐

衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

發文「怒嗆詐團」遭柬抗議　李在明龜縮刪文

發文「怒嗆詐團」遭柬抗議　李在明龜縮刪文

日本試掘成功　6千公尺深海回收稀土泥

日本試掘成功　6千公尺深海回收稀土泥

關鍵字：

日韓要聞南韓風力發電慶尚北道盈德郡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面