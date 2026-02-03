　
地方 地方焦點

玖壹壹跨界冷凍食品！聯名老字號推「台味」　呼應直率道地形象

▲玖壹壹首度跨界食品產業，與老字號麵食品牌阿在伯合作推出聯名冷凍食品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

記者游瓊華／台中報導

本土潮流天團玖壹壹首度跨界進軍冷凍食品市場，攜手擁有數十年製麵經驗的老字號品牌「阿在伯」，推出三款聯名產品，將團體成員熟悉且偏愛的「台味」元素，轉化為日常餐桌上的冷凍食品選項。聯名系列包含剝皮辣椒豬肉水餃、玉米豬肉水餃及手作蔥抓餅，即日起上架販售。

奇巧食品總經理陳瑩昇表示，奇巧食品去年完成併購龍鳳食品後，持續整合製造與研發能量，今年首度與音樂團體合作，希望在既有麵食基礎上，嘗試結合不同世代熟悉的文化符號，為冷凍食品市場注入新的話題與口味想像。

此次聯名中，剝皮辣椒豬肉水餃由玖壹壹成員實際參與研發。內餡選用台灣常見、具代表性的剝皮辣椒，搭配本土豬肉，入口先感受到剝皮辣椒的清香與甘甜，隨後浮現微微辣勁，層次分明，即使不額外沾醬，也能呈現完整風味，呼應玖壹壹一貫強調的直率、道地形象。

▲玖壹壹首度跨界食品產業，與老字號麵食品牌阿在伯合作推出聯名冷凍食品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲玖壹壹首度跨界食品產業，推出聯名冷凍食品，聯名系列即日起於全台家樂福通路上架。（圖／記者游瓊華翻攝）

玉米豬肉水餃則延續阿在伯招牌水餃的配方，加入非基改鮮甜玉米，顆粒飽滿，外皮包覆下仍保有玉米的脆感與肉汁。產品體積較一般市售水餃更大，主打口感扎實，鎖定家庭族群，特別是希望兼顧營養與接受度的親子餐桌需求。

另一款手作蔥抓餅則以多層次捲製工法製成，下鍋煎至兩面金黃後，輕拍即可蓬鬆展開，蔥香隨熱氣散出。無論作為早餐、點心或深夜簡單料理，都能快速完成，呈現出冷凍食品「方便但不隨便」的定位。

玖壹壹成員春風也分享，這次合作並非單純掛名，而是從口味討論到試吃反覆調整，希望把成員心中熟悉的味道，轉化為一般家庭也能輕鬆準備的料理選擇，讓「台味」不只存在於舞台或歌詞裡，也能出現在每個人的冰箱中。

▲玖壹壹首度跨界食品產業，與老字號麵食品牌阿在伯合作推出聯名冷凍食品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲玖壹壹首度跨界食品產業，推出聯名冷凍食品，聯名系列即日起於全台家樂福通路上架。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

