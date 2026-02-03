萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤

▲劉家嘉醫師透過內視鏡設備進行高難度胃鏡縫胃手術，克服鏡像解剖結構挑戰。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

先天性「臟器逆位」（Situs Inversus）發生率僅約萬分之一，患者體內的心臟、肝臟與胃腸位置，與一般人完全相反，宛如鏡像般存在，臨床上被稱為「鏡像人」。這樣罕見的身體結構，也讓醫療處置面臨更高難度。

日前，台中新悅美型醫學診所體重管理中心院長、同時具備ESG（內視鏡袖狀胃成型手術）國際指導醫師資格的劉家嘉醫師，成功為一名35歲、患有臟器逆位的女性患者完成高難度胃鏡縫胃手術，成為全球少見的成功案例之一。

▲患者體內的心臟、肝臟與胃腸位置，與一般人完全相反，宛如鏡像般存在。（圖／記者游瓊華翻攝）

該名患者身高160公分，體重曾達81公斤，產後出現肥胖與代謝異常問題，經醫療團隊評估後，選擇採取不切除器官、無體表傷口的ESG減重治療。然而，由於體內構造與常人完全顛倒，醫師在操作內視鏡時，無論方向判斷、縫合角度或胃壁張力處理，全都必須「反向思考」，與長年累積的操作習慣截然不同，手術風險也隨之升高。

劉家嘉醫師指出，這類手術最大的挑戰，在於必須在極短時間內完成「空間重構」，在腦中即時轉換鏡像視角，重新建立操作邏輯，精確掌握每一針縫線的位置與深度。任何細微誤差，都可能影響手術安全與後續效果。此次順利完成手術，仰賴術前反覆模擬規劃與團隊密切配合。

▲罹患臟器逆位的女患者接受ESG治療後，半年內成功減重22公斤。（圖／記者游瓊華翻攝）

經過半年追蹤，患者復原狀況穩定，體重由81公斤下降至59公斤，減重22公斤，減重比例約27%。除了體態明顯改變，後續檢測也顯示脂肪肝與代謝異常指標獲得改善。患者表示，身體狀況好轉後，不再容易疲倦，能更有體力陪伴孩子成長，生活品質大幅提升。

醫療團隊指出，ESG手術高度仰賴操作者經驗與技術判斷，屬於「操作者導向型」治療。身為國際指導醫師，劉家嘉醫師在亞洲已累積超過350例臨床經驗，縫合路徑設計、針線穩定度與張力控制，都是影響長期減重與代謝改善的重要關鍵。

台中新悅美型醫學診所體重管理中心表示，該中心長期參與亞洲ESG培訓體系，此次罕見案例的成功完成，顯示即使面對高風險或特殊解剖結構患者，只要經過完整評估與專業操作，仍可透過內視鏡技術安全接受治療。此案例不僅是一次減重手術的成功經驗，也展現精準醫療與高階內視鏡技術結合的臨床價值。

▲罹患臟器逆位的女患者減重前。（圖／記者游瓊華翻攝）