桃園年貨大街桃園、中壢2地消費3重送　不限金額送高麗菜

▲桃園年貨大街即將於2/6起至2/15日分別在桃園藝文園區與中壢銀河廣場兩地開賣，業者推出好禮三重送吸引買氣，其中不論金額均送高麗菜。（圖／桃園伴手禮協會提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2026桃園市年貨大街即將於於2/6日起至2/15日分別在桃園藝文園區、中壢銀河廣場開賣，主辦的桃園伴手禮協會表示，活動將推出好禮3重送吸引買氣，包括有10台iPhone 17手機、150台折疊拉桿購物車、2台象印烘烤爐26L、桃園優質小禮品等獎項，消費滿額即可參加摸彩、扭蛋，不限金額可獲贈4到5斤重高麗菜，回饋巿民也幫助菜農，創造馬年開春三重禮好采頭。

桃園伴手禮協會表示，今年桃園市年貨大街特別安排在桃園、中壢兩場，桃園場在桃園藝文園區舉行，自2月6日至2月15日，中壢場則於中壢銀河廣場，時間自2月10日至2月14日。

桃園伴手禮協會指出，為吸引買氣，特別提供好禮三重送活動，準備豐盛獎品回饋消費者。第一重，消費滿2000元，可參加摸彩，有機會抽中價值3萬餘元的iPhone 17手機（中獎以一次為限）或價值1萬5千元上下的象印烘烤爐26L。

第二重，消費滿1000元可玩一次扭蛋，有機會得1千2百元價值折疊拉桿購物車（中獎以一次為限）或是桃園知名優質小禮；第三重，不限金額，憑發票或收據一張獲可獲贈一顆4至5斤重新鮮高麗菜。

▲桃園年貨大街即將於2/6起至2/15日分別在桃園藝文園區與中壢銀河廣場兩地開賣，其中不論消費金額均送高麗菜。（圖／桃園伴手禮協會提供）

桃園伴手禮協會強調，iPhone 17手機及象印烘烤爐26L抽獎，集中在桃園、中壢兩場年貨大街消費者投下摸彩券後天天封箱，並於2月15日晚上8時許在藝文園區年貨大街現場舞台開箱公開抽獎，中獎名單公告在桃園巿政府經濟發展局官網，折疊拉桿購物車則在桃園、中壢兩場隨扭隨送，天天要送出10台，即便未抽到大獎，還是有不計其數桃園知名優質小禮品及高麗菜送出，不中獎都難。桃園伴手禮協會邀請大家在馬年前共襄盛舉，採購桃園道地年節禮品，活化桃園地方商機。