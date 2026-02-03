　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園年貨大街桃園、中壢2地消費3重送　不限金額送高麗菜

▲桃園年貨大街即將於2/6起至2/15日分別在桃園藝文園區與中壢銀河廣場兩地開賣，業者推出好禮三重送吸引買氣，其中不論金額均送高麗菜。（圖／桃園伴手禮協會提供）

▲桃園年貨大街即將於2/6起至2/15日分別在桃園藝文園區與中壢銀河廣場兩地開賣，業者推出好禮三重送吸引買氣，其中不論金額均送高麗菜。（圖／桃園伴手禮協會提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2026桃園市年貨大街即將於於2/6日起至2/15日分別在桃園藝文園區、中壢銀河廣場開賣，主辦的桃園伴手禮協會表示，活動將推出好禮3重送吸引買氣，包括有10台iPhone 17手機、150台折疊拉桿購物車、2台象印烘烤爐26L、桃園優質小禮品等獎項，消費滿額即可參加摸彩、扭蛋，不限金額可獲贈4到5斤重高麗菜，回饋巿民也幫助菜農，創造馬年開春三重禮好采頭。

桃園伴手禮協會表示，今年桃園市年貨大街特別安排在桃園、中壢兩場，桃園場在桃園藝文園區舉行，自2月6日至2月15日，中壢場則於中壢銀河廣場，時間自2月10日至2月14日。

桃園伴手禮協會指出，為吸引買氣，特別提供好禮三重送活動，準備豐盛獎品回饋消費者。第一重，消費滿2000元，可參加摸彩，有機會抽中價值3萬餘元的iPhone 17手機（中獎以一次為限）或價值1萬5千元上下的象印烘烤爐26L。
第二重，消費滿1000元可玩一次扭蛋，有機會得1千2百元價值折疊拉桿購物車（中獎以一次為限）或是桃園知名優質小禮；第三重，不限金額，憑發票或收據一張獲可獲贈一顆4至5斤重新鮮高麗菜。

▲桃園年貨大街即將於2/6起至2/15日分別在桃園藝文園區與中壢銀河廣場兩地開賣，其中不論消費金額均送高麗菜。（圖／桃園伴手禮協會提供）

▲桃園年貨大街即將於2/6起至2/15日分別在桃園藝文園區與中壢銀河廣場兩地開賣，其中不論消費金額均送高麗菜。（圖／桃園伴手禮協會提供）

桃園伴手禮協會強調，iPhone 17手機及象印烘烤爐26L抽獎，集中在桃園、中壢兩場年貨大街消費者投下摸彩券後天天封箱，並於2月15日晚上8時許在藝文園區年貨大街現場舞台開箱公開抽獎，中獎名單公告在桃園巿政府經濟發展局官網，折疊拉桿購物車則在桃園、中壢兩場隨扭隨送，天天要送出10台，即便未抽到大獎，還是有不計其數桃園知名優質小禮品及高麗菜送出，不中獎都難。桃園伴手禮協會邀請大家在馬年前共襄盛舉，採購桃園道地年節禮品，活化桃園地方商機。

 【更多新聞】

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

►市值4千萬大麻花闖關桃機失敗　陸女、土男赴泰藏28KG全被抄出

投資糾紛朋友翻臉撞球場談判！揮球桿狂扁　桃警衝現場逮7人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看
小S強忍悲傷追思大S惹心疼！感慨再發聲
不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂
萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤
獨／馬如龍兒「身患多種慢性病」！妻做筆錄難忍悲痛落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆竹區公所揮毫贈春聯　迎接馬年新春喜氣洋洋

玖壹壹跨界冷凍食品！聯名老字號推「台味」　呼應直率道地形象

國片《三清：有祢我不怕》熱映　張善政邀市民進戲院挺桃園子弟

年味升溫迎春倒數！手搖飲推限定回歸　掀排隊熱潮

桃園年貨大街桃園、中壢2地消費3重送　不限金額送高麗菜

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

屏東5歲女童獨站公園哭泣　里港警火速牽手幫她找到阿公

嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

Gemini、NotebookLM進教室　南市教師實戰學AI翻轉備課模式

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

蘆竹區公所揮毫贈春聯　迎接馬年新春喜氣洋洋

玖壹壹跨界冷凍食品！聯名老字號推「台味」　呼應直率道地形象

國片《三清：有祢我不怕》熱映　張善政邀市民進戲院挺桃園子弟

年味升溫迎春倒數！手搖飲推限定回歸　掀排隊熱潮

桃園年貨大街桃園、中壢2地消費3重送　不限金額送高麗菜

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

屏東5歲女童獨站公園哭泣　里港警火速牽手幫她找到阿公

嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

Gemini、NotebookLM進教室　南市教師實戰學AI翻轉備課模式

徐懷鈺除夕聯手橘色惡魔　FLOW、icyball冰球樂團唱破億神曲

日本新生代樂團將將來台開唱！　最想吃的食物竟不是小籠包

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看

夢幻粉紅隧道！雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

房市慘、新電梯也衰退　永佳捷：搶汰舊換新拚營收

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

CloudMile萬里雲AI應用落地見效　獲AI創新百強優選肯定

小S強忍悲傷追思大S惹心疼！　「心想具俊曄平靜內心」感慨再發聲

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

地方熱門新聞

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

黑虎化身絨毛布偶　武德宮聯名悠遊卡亮相

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部土地公尾牙赴紫南宮參拜達謝

「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

人間國寶齊聚「明月居」 木雕+彩繪高手過招

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

Gemini、NotebookLM進教室南市教師實戰學AI翻轉備課模式

強化施工安全　基隆召開協和電廠安全會議

更多熱門

相關新聞

全台年貨大街聲量排行出爐　網推6大必逛熱點

全台年貨大街聲量排行出爐　網推6大必逛熱點

隨著農曆新年進入倒數，全台各地的年貨大街陸續開跑，對許多民眾而言，年前走一趟年貨大街，採買的不只是食材與零嘴，還有感受濃郁的年味與人情味。在全台縣市眾多的年貨大街中，哪些地點特別受青睞？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街」相關話題的網路聲量，盤點出話題熱度高的六大人氣年貨大街。

桃園年貨大街遭爆肉乾驚見鋼絲！害消費者被割傷

桃園年貨大街遭爆肉乾驚見鋼絲！害消費者被割傷

桃警投入年貨大街勤務　「行動補給站」相挺

桃警投入年貨大街勤務　「行動補給站」相挺

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

關鍵字：

桃園年貨大街藝文園區銀河廣場開賣好禮三重送桃園伴手禮協會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面