　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年味升溫迎春倒數！手搖飲推限定回歸　掀排隊熱潮

▲大茗推出年節限定飲品與春節小物，吸引消費者選購。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2月16日除夕起將推出「甜度冰塊卡套」第二波販售，此次更新增「隱藏版SSR全糖全冰」款式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆新年腳步逼近，不少民眾已進入春節倒數模式，從走春路線、拜年安排到購物清單，社群平台與通訊軟體聊天室裡，處處瀰漫著濃濃年味。手搖飲品牌「大茗」推出一系列迎春活動，其中備受消費者期待的「柳橙翡翠青」自1月26日起限時回歸上市，選用鮮甜柳橙搭配翡翠青茶，酸甜平衡、口感清爽。

隨著春節前夕消費熱度升溫，大茗也於2月1日至2月15日期間推出門市加購與贈品活動，凡消費可用68元加購品牌春聯一組，單筆消費滿128元，則可獲得品牌紅包袋一份。設計感十足的年節小物，吸引不少消費者在點飲料之餘順手帶回家，為居家增添節慶氣氛。

除了飲品本身，話題周邊商品同樣受到關注。日前在社群平台掀起曬卡風潮的「甜度冰塊卡套」，開賣短短三天即完售，在Threads上引發大量討論，不少網友留言敲碗再販。品牌回應消費者期待，宣布自2月16日除夕當天起推出第二波卡套販售，並新增「隱藏版SSR全糖全冰」款式，增添蒐集與抽選趣味。

大茗行銷經理鄭雅文表示，希望透過限定風味飲品、年節設計小物與話題周邊的整合，讓手搖飲不只是解渴飲品，而是融入節慶生活的一部分，串聯家人、朋友與日常儀式感。隨著年節氣氛逐漸升溫，從一杯飲料到一份小物，也反映出民眾迎接新年的期待與生活節奏。

配合第二波販售活動，消費者於期間內購買柳橙翡翠青兩杯，即可用89元加購盲袋卡套一個。不少民眾笑稱，走春途中買飲料順便「試手氣」，也成為年前消費的一種小確幸。在春節倒數的日子裡，街頭門市人潮、社群討論熱度與限定商品回歸，共同交織出年前消費風景，也讓一杯手搖飲，成為不少人迎接新年的日常陪伴。

▲大茗推出年節限定飲品與春節小物，吸引消費者選購。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲1月26日起大茗柳橙翡翠青限定回歸上市，清爽解膩，許多喜歡果香系飲品的民眾也將其列入過年的必喝清單。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看
小S強忍悲傷追思大S惹心疼！感慨再發聲
不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂
萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤
獨／馬如龍兒「身患多種慢性病」！妻做筆錄難忍悲痛落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆竹區公所揮毫贈春聯　迎接馬年新春喜氣洋洋

玖壹壹跨界冷凍食品！聯名老字號推「台味」　呼應直率道地形象

國片《三清：有祢我不怕》熱映　張善政邀市民進戲院挺桃園子弟

年味升溫迎春倒數！手搖飲推限定回歸　掀排隊熱潮

桃園年貨大街桃園、中壢2地消費3重送　不限金額送高麗菜

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

屏東5歲女童獨站公園哭泣　里港警火速牽手幫她找到阿公

嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

Gemini、NotebookLM進教室　南市教師實戰學AI翻轉備課模式

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

蘆竹區公所揮毫贈春聯　迎接馬年新春喜氣洋洋

玖壹壹跨界冷凍食品！聯名老字號推「台味」　呼應直率道地形象

國片《三清：有祢我不怕》熱映　張善政邀市民進戲院挺桃園子弟

年味升溫迎春倒數！手搖飲推限定回歸　掀排隊熱潮

桃園年貨大街桃園、中壢2地消費3重送　不限金額送高麗菜

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

屏東5歲女童獨站公園哭泣　里港警火速牽手幫她找到阿公

嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

Gemini、NotebookLM進教室　南市教師實戰學AI翻轉備課模式

徐懷鈺除夕聯手橘色惡魔　FLOW、icyball冰球樂團唱破億神曲

日本新生代樂團將將來台開唱！　最想吃的食物竟不是小籠包

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看

夢幻粉紅隧道！雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

房市慘、新電梯也衰退　永佳捷：搶汰舊換新拚營收

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

CloudMile萬里雲AI應用落地見效　獲AI創新百強優選肯定

小S強忍悲傷追思大S惹心疼！　「心想具俊曄平靜內心」感慨再發聲

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

地方熱門新聞

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

黑虎化身絨毛布偶　武德宮聯名悠遊卡亮相

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部土地公尾牙赴紫南宮參拜達謝

「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

人間國寶齊聚「明月居」 木雕+彩繪高手過招

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

Gemini、NotebookLM進教室南市教師實戰學AI翻轉備課模式

強化施工安全　基隆召開協和電廠安全會議

更多熱門

相關新聞

春節安檢南市消防強化危險物品稽查　守護公共安全過好年

春節安檢南市消防強化危險物品稽查　守護公共安全過好年

農曆春節將至，為防範火災與化學災害事故，確保春節期間公共安全，台南市消防局會同經濟發展局等相關單位，針對公共危險物品場所及高密度人潮場所全面展開聯合稽查，若發現違規儲存、使用危險物品或消防安全管理不符規定，將依《消防法》裁罰並要求立即改善，降低災害發生風險。

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

關鍵字：

春節手搖飲大茗年節活動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面