年味升溫迎春倒數！手搖飲推限定回歸　掀排隊熱潮

▲2月16日除夕起將推出「甜度冰塊卡套」第二波販售，此次更新增「隱藏版SSR全糖全冰」款式。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

農曆新年腳步逼近，不少民眾已進入春節倒數模式，從走春路線、拜年安排到購物清單，社群平台與通訊軟體聊天室裡，處處瀰漫著濃濃年味。手搖飲品牌「大茗」推出一系列迎春活動，其中備受消費者期待的「柳橙翡翠青」自1月26日起限時回歸上市，選用鮮甜柳橙搭配翡翠青茶，酸甜平衡、口感清爽。

隨著春節前夕消費熱度升溫，大茗也於2月1日至2月15日期間推出門市加購與贈品活動，凡消費可用68元加購品牌春聯一組，單筆消費滿128元，則可獲得品牌紅包袋一份。設計感十足的年節小物，吸引不少消費者在點飲料之餘順手帶回家，為居家增添節慶氣氛。

除了飲品本身，話題周邊商品同樣受到關注。日前在社群平台掀起曬卡風潮的「甜度冰塊卡套」，開賣短短三天即完售，在Threads上引發大量討論，不少網友留言敲碗再販。品牌回應消費者期待，宣布自2月16日除夕當天起推出第二波卡套販售，並新增「隱藏版SSR全糖全冰」款式，增添蒐集與抽選趣味。

大茗行銷經理鄭雅文表示，希望透過限定風味飲品、年節設計小物與話題周邊的整合，讓手搖飲不只是解渴飲品，而是融入節慶生活的一部分，串聯家人、朋友與日常儀式感。隨著年節氣氛逐漸升溫，從一杯飲料到一份小物，也反映出民眾迎接新年的期待與生活節奏。

配合第二波販售活動，消費者於期間內購買柳橙翡翠青兩杯，即可用89元加購盲袋卡套一個。不少民眾笑稱，走春途中買飲料順便「試手氣」，也成為年前消費的一種小確幸。在春節倒數的日子裡，街頭門市人潮、社群討論熱度與限定商品回歸，共同交織出年前消費風景，也讓一杯手搖飲，成為不少人迎接新年的日常陪伴。

▲1月26日起大茗柳橙翡翠青限定回歸上市，清爽解膩，許多喜歡果香系飲品的民眾也將其列入過年的必喝清單。（圖／記者游瓊華翻攝）