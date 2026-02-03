　
大陸 大陸焦點 特派現場

美關稅重創兩岸訂單　台機械業大佬嘆「做三休四」盼兩岸破僵局

▲▼ 大陸國台辦副主任潘賢掌、國政研究基金會副董事長李鴻源 、前觀光局長賴瑟珍、前環保署長沈世宏 、 台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐 。（圖／讀者提供）

▲ 台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」今（3）日在北京正式開幕，本次論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，深入探討旅遊、產業、環境永續等核心議題。面對兩岸溝通中斷多年的僵局，台灣機械業與環保界人士紛紛提出務實建言。台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐坦言，國內機械業正陷入裁員與工時縮減的困境，唯有強化兩岸智慧科技合作方能突圍；前環保署長沈世宏則直指台灣減碳進度嚴重落後，呼籲應透過機制化平台，借鑒大陸全球頂尖的海上風電工程技術，共同應對氣候變遷挑戰。

「國共兩黨智庫論壇」今3日在北京重啟，象徵兩岸民間與政策智庫對話重回軌道。機械業界代表陳永豐在會中揭露產業現況，美國關稅對產業帶來很大衝擊，目前兩岸機械業訂單量已跌至低點，訂單減少，導致產業內部出現裁員，甚至有一周僅工作「做三休四」的營運危機。

「應利用兩岸合作作為突破口，從兩岸成熟的合作模式中找出解決方案」，陳永豐強調，兩岸機械業擁有超過30年的合作基礎，過去曾共同應對美國市場變革，面對因為轉單效應使得當前供應鏈重整，重塑「勇氣伙伴關係」是再創佳績的關鍵。

針對各界高度關注「產業空洞化」的擔憂，陳永豐認為，產業空洞化是發展過程中的必然挑戰，業者唯有透過「多接觸、多合作」方能迎來轉機。若缺乏實質接觸，產業將完全失去轉變的機會；唯有加強合作力道，讓雙方優點互補以突破重圍，才有機會引領台灣機械業再次站上明日高峰。

此外，對於目前領導當局與美國達成的協議及其對台灣產業的長期影響，陳永豐指出，過去台灣機械產品銷往美國的稅率在不同品項間各有差異，但近期聽聞關稅可能增加至15%，這無疑會對業者帶來龐大衝擊。

儘管情勢嚴峻，他仍對未來保持樂觀其成的態度，並呼籲各界應正面對待當前的困境。陳永豐最後呼籲，兩岸相關單位與業者應坐下來進行深度思維與檢討，共同找出問題核心，將兩岸各自的產業優點發揮至極致，以度過這場全球經貿變革帶來的難關。

▲▼ 大陸國台辦副主任潘賢掌、國政研究基金會副董事長李鴻源 、前觀光局長賴瑟珍、前環保署長沈世宏 、 台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐 。（圖／讀者提供）

▲前環保署長沈世宏  。（圖／讀者提供）

能源與環保議題方面，前環保署長沈世宏提出警訊，指出台灣以2005年是減碳基準年，規畫2030年達成減碳28%的目標，但20年過去了，截至去年底實際減幅僅約9%，進度明顯落後。

他認為，台灣受限於陸域面積，離岸風電是達成淨零排放的重中之重。大陸目前擁有全球領先的海上風電施工與拖航安裝團隊，若兩岸能建立機制化溝通平台進行技術借力，將能大幅加速台灣風場建設的效率。

沈世宏進一步分析，跨岸協作在能源轉型中具備實質價值。台灣在再生能源開發上亟需高效的工程執行力，而大陸成熟的施工團隊正是台灣可資借鑑的優勢。

對於此次論壇是否為更高層級互動鋪路，沈世宏抱持正面期待重新開始，有越多的對話語交流，兩岸因為執政的團隊不同，出現基本想法想法有落差，最終還是希望「透過對話能互相瞭解，能夠達到一個共創雙贏的場合。」

02/01 全台詐欺最新數據

兩岸合作機械業危機減碳目標風電技術智庫論壇

