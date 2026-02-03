救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

▲ 澳洲一名13歲少年在大海中游了4公里，回到岸邊求救，成功救回母親以及弟妹。（示意圖，由AI生成）

圖文／鏡週刊

澳洲日前發生一起令人屏息的海上驚魂記，一戶在海邊度假的家庭意外遭強風捲入外海。年僅13歲的長子在危急時刻展現驚人意志，獨自一人在波濤洶湧的大海中游了4公里、長達4小時回到岸邊求援，最終成功引導搜救人員救回受困於14公里外、命懸一線的母親與2名年幼弟妹。

度假變調！強風將充氣式浮具推向深海

根據《衛報》報導，這起事件發生於西澳伯斯（Perth）以南200公里的度假勝地坤德拉普（Quindalup）。當時47歲的母親帶著3名子女（分別為13歲、12歲與8歲）在喬格拉菲灣（Geographe Bay）玩水，不料海面上突然颳起強風，將他們的充氣式立槳板（SUP）與獨木舟迅速推離岸邊。

13歲的長子最初試圖划獨木舟回岸上求救，但獨木舟不敵風浪開始進水。眼見家人越漂越遠，少年決定跳入海中，隻身挑戰游回岸邊。

意志力奇蹟：換氣苦撐 4小時「再衝刺2公里求救」

這名少年在接受採訪時坦言，當時天色漸暗，海象極差，他心裡只有一個念頭：「對自己說：『好，今天還不是時候、今天還不能死！』」他不斷切換蛙式、自由式與仰泳來節省體力。

搜救人員透露，這名少年穿著救生衣游了2小時，隨後為了加快速度索性脫掉救生衣，再苦游2小時。當他終於觸碰到沙灘地面時，體力幾乎透支崩潰，但他仍強撐起身體，「衝刺2公里」尋找電話報警，並精準描述了家人所持器材的顏色，成為救援的關鍵。

漂流14公里遠！直升機暗夜尋獲受困三母子

澳洲警方、志願救援隊與搜救直升機隨即發動大規模搜索。晚間8點30分，直升機終於在距離海岸線達14公里處，發現緊緊抓著立槳板、正在踩水求生的母子3人。

由於3人都穿著救生衣，在海上漂流數小時後僅受驚嚇與輕微不適。當地救援指揮官保羅·布雷斯蘭（Paul Bresland）驚嘆道，能在如此險惡的環境中獲救簡直是奇蹟，而少年的勇氣與決心無疑是全家人的救命稻草。

警方高度讚揚：冷靜與勇氣救了全家人

西澳警方督察詹姆斯·布拉德利（James Bradley）公開表揚這名少年，認為他的行動「怎麼誇他都不嫌多」。警方也提醒民眾，海洋狀況變化萬千，此次除了少年的英勇表現，全家都有穿著救生衣也是生存的關鍵因素。目前全家人經醫院評估後健康狀況良好，這場海上驚魂最終以溫馨結局收場。

