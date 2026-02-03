國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

▲國共智庫論壇今於中國大陸北京揭幕，副主席蕭旭岑致詞喊「兩岸中國人」。（圖／蕭旭岑臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3日）下午於中國大陸北京登場，兩黨與兩岸相關領域代表、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等3項議題深入交流，並達成5個面向、15項共同意見。

國民黨指出，共同意見第一項為「推動恢復兩岸人員往來正常化」，要推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙；盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，深化兩岸觀光旅遊交流合作。第二項為「加強兩岸新興產業領域合作」，促進兩岸技術創新達成更多共識；共同打造「人工智慧結合製造」指標項目；支持兩岸企業產業鏈綠色升級；允許兩岸航空公司依需求自主調整航線，實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊。

第三項為「探索兩岸醫療康養合作新路徑」，推動兩岸醫療衛生界交流合作，整合兩岸中醫藥資源與技術，深化兩岸康養交流合作。第四項為「深化兩岸環保領域交流合作」，支持兩岸企業、研究機構在清潔能源、生態修復等領域加強交流協作；支持兩岸環保領域開展標準共通研究與合作；支持兩岸在碳市場等領域加強溝通交流，攜手應對氣候變化。

第五項為「強化兩岸防災減災合作」，深化兩岸防災減災專業交流合作，促進兩岸減災人才與產業融合，聯合開展防災減災兩岸共同標準研究。

國民黨表示，國共兩黨保持良性互動，有利於深化兩岸交流合作，促進共同發展，造福兩岸人民。

國民黨強調，2008年至2016年兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）等23項協議，搭建起兩岸直航、通郵、金融合作、司法互助等制度性安排。

國民黨批評，2016年民進黨執政以來，台海情勢漸趨緊張；兩岸人民要共同努力，堅持「九二共識」、反對「台獨」，維護台海和平，加強交流合作，致力改善民生，增進同胞福祉，攜手共創中華民族復興偉業。