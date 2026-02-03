尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

▲台南市消防之友會第三辦事處於農曆尾牙前夕致贈春節慰問品，感謝消防人員堅守第一線守護市民安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆尾牙到來，許多企業機構舉辦聚餐慰勞員工一年辛勞，但肩負公共安全重任的警消人員，卻因勤務需要無法與家人、同事團聚，仍堅守在守護市民安全的第一線，為感謝消防人員全年無休的付出，台南市消防之友會第三辦事處今（尾牙日）特別致贈春節慰問品，向辛勤的警消同仁表達誠摯敬意與祝福。

消防之友會第三辦事處處長陳炎祈表示，警消同仁長年不分晝夜投入救災、救護與防災工作，犧牲與家人團圓的時光，默默守護市民生命與財產安全。雖然無法參與尾牙的溫馨時刻，但正是這份堅守，換來社會的平安穩定，希望透過慰問活動，讓警消人員感受到社會大眾的支持與溫暖，並祝福大家新的一年平安順遂、勤務順利。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰指出，消防之友會第三辦事處由眾多熱心公益的企業與民眾組成，是第三大隊最有力的後盾。多年來持續協助推動消防安全宣導、增進消防人員保險福利、充實救災裝備與器材，對於保障民眾生命財產安全助益良多。

消防局長楊宗林表示，消防之友會是消防局重要的支持力量，透過鼓勵與實質協助，讓消防同仁在執行救災救護任務時，能感受到來自社會的溫暖與肯定，進而提升整體士氣，守護市民安全。

市長黃偉哲也感謝消防之友會長期秉持熱忱與使命，支持消防局各項工作，提升社區防災能力並積極宣導安全觀念。每逢佳節主動慰勉消防人員的辛勞，讓消防同仁無後顧之憂，全心投入守護市民生命財產安全的工作，市府也表達最高敬意與感謝。