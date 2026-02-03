送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

▲桃園市議員黃瓊慧接獲投訴指出，媒合慈善團體捐贈物資幫助中低收入戶，有受贈戶收到過期快8年白米。（圖／市議員黃瓊慧提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府媒合慈善團體捐贈物資幫助中低收入戶度過寒冬，卻有受贈戶收到過期近八年的白米，市議員黃瓊慧接獲投訴後表示，寒冬送暖立意良善，未料受贈戶卻收到過期白米；桃園區公所指出，確實有受贈戶反應白米過期，區公所也向提供者查詢來源，發簡訊給所有前來領物資受贈戶，提醒檢視日期並進行更換，未來區公所在受理物資捐贈時，會請同仁確認檢查時效，避免類似情況再發生。

黃瓊慧指出，市府媒合慈善團體捐贈物資，已幫助1583戶弱勢家庭，這原本是立意良善。但未料受贈民眾卻收到已經過期8年白米，曾詢問負責發放的桃園區公所，他們的回覆居然是這包白米並沒有過期、是上面的日期印錯、民眾可以安心吃，這種搪塞式回覆真的讓人無法接受，因為包裝上還有稻米生產期別，說印錯真的太牽強。

黃瓊慧認為，是不是市府發送給中低收入戶、弱勢族群物資，沒有為民眾做嚴格的把關，發生問題的時候居然隨便一句日期打錯就搪塞過去，受贈者完全沒有任何保障。公部門應該做好最基本的食安工作，沒替民眾把關，反而害民眾把有疑慮東西給吃下肚，接下來還有好幾次寒冬送暖活動，希望市府局處能嚴格把關捐贈物資的使用期限，避免再次發生類似食安問題。

桃園區公所表示，公所於1月31日辦理「寒冬送暖愛心關懷活動」，活動所提供各項民生物資，皆由善心民眾個人及團體踴躍捐助，集結社會愛心，關懷需要協助的民眾。針對民眾反映愛心米有效期限標示逾期，向提供方查核為標示錯誤，為保障民眾權益與食品安全，公所已經主動通知當日所有領取物資之民眾，如有領取到效期標示錯誤之白米，請攜帶標示錯誤產品至公所辦理更換。

未來公所將持續強化物資收受與查核機制，確保活動品質與民眾權益，將每份愛心都能讓市民安心。