社會 社會焦點 保障人權

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

▲▼台中女監懇親活動。（圖／台中女監提供）

▲台中女監舉辦三場年前懇親活動。（圖／台中女監提供）

記者許權毅／台中報導

年節將至，也是家人團圓時刻，台中女監特地舉行懇親活動，今年共有442名收容人，與811名家屬在獄中見面，一起享用紅豆湯圓、咖啡。收容人小玲跟年邁母親相擁而泣，說自己服刑時，最害怕被忘記，今天心中被填滿了，會努力早點回家。

台中女監說，春節將至，為強化收容人與家庭之連結，於1月27日、28日及2月3日，分梯次舉辦面對面懇親活動。本次活動特別攜手台中地檢署、台中市榮譽觀護人協進會與民間企業，於現場提供溫暖療癒的手沖咖啡、象徵圓滿的紅豆湯圓及香甜酥口的雪花餅，讓原本冰冷的鐵窗在佳節前夕充滿了甜蜜的香氣與人情味，為442位收容人及811名家屬營造溫馨的團圓時刻。

▲▼台中女監懇親活動。（圖／台中女監提供）

▲收容人跟家屬面對面互動，得到一絲溫暖。（圖／台中女監提供）

中女監說，家庭的接納與支持一直是防止收容人再次犯罪最堅強的後盾，而每年的懇親活動正是矯正機關為收容人與家屬搭建最好的家庭支持平台。典獄長林順斌逐桌向收容人及家屬問候寒暄，並親手將監方所準備的敬老禮盒贈與高齡家屬，為長輩送上祝福與關懷。志工團隊遞上紅豆湯圓與咖啡，舒緩家屬與收容人見面時的侷促感。

▲▼台中女監懇親活動。（圖／台中女監提供）

▲收容人阿玲跟媽媽相擁，承諾會改過並趕快出監。（圖／台中女監提供）

參與活動的收容人阿玲（化名）在會場與年邁的母親相擁泣訴。阿玲說：「在裡面最怕被忘記，今天喝到熱咖啡、吃到湯圓，感覺心裡被填滿了，一定會努力早點回家陪伴爸媽。」

受邀參與的家屬王先生分享，以前總覺得監獄是個冷冰冰的地方，看到監方安排得這麼周到，還有社會企業的愛心，讓我們感覺到家人沒有被社會遺棄，看著女兒承諾會改過，我覺得這場懇親比什麼過年紅包都還有意義。

台中女監強調，收容人若能感受到家庭與社會的接納，其復歸社會後的穩定度將大幅提升，該監將會持續努力透過此類活動，將高牆轉化為學習與轉變的起點，也為收容人與家屬提供溫暖的連結，點燃重生的希望。

▲▼台中女監懇親活動。（圖／台中女監提供）

▲▼本次活動有811名家屬入監。（圖／台中女監提供）

▲▼台中女監懇親活動。（圖／台中女監提供）

