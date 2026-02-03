迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

▲迪化街入口處有禁菸標示。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安宣布推動無菸城市政策後，第一個執行區域就在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，現場設置開放式吸菸區，但徒步需十五分鐘，不少民眾聚集在禁菸範圍內的巷尾吸菸。《ETtoday新聞雲》記者今（3日）實地走訪迪化街、民生西路等管制區，確實沒有看到民眾抽菸，包含小巷弄內也沒有偷抽菸者，不過有住附近的居民表示，蔣萬安今天下午都來走街了，當然沒有人會特意抽菸，但前幾天真的不少人躲在巷子裡抽菸，「攤商也會抽，怎麼可能走那麼遠到吸菸區，那攤子誰顧？」

年貨大街活動期間，指定禁菸範圍全面禁止吸菸，現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式大力宣導。台北迪化商圈發展促進會協助進行勸導，並由商業處、公園處、市場處、環保局及衛生局等5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締，違者處新臺幣2,000元至1萬元罰鍰。

▲迪化街湧入大批採買人潮，也有許多外國觀光客來逛逛。（圖／記者李毓康攝）

台北市政府表示，因受限「菸害防制法」法規定，四面密閉空間視為室內，無法仿照日本大阪設置路邊密閉吸菸室。便於大稻埕碼頭5號水門旁特別設定「限定吸菸區」，以多棵綠色植栽層層包圍出一個方形空間，中間則擺設一個菸蒂筒，可坐下小憩或站著抽菸。

不過，從迪化街主街步行至環河北路上、大稻埕碼頭5號水門旁廣場的「期間限定吸菸區」，需要約15分鐘的路程，不少癮君子及攤商不願走那麼遠，便在年貨大街外圍的南京西路、民樂街上的小巷裡吞雲吐霧，也導致年貨大街外圍「抽菸人數」大幅增加，導致附近居民大表不滿。

