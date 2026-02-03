　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

▲ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄夢時代是本次世巡快閃的最終場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

全世界瘋 K-POP！韓國人氣男團 ENHYPEN 今年話題不斷，不僅再度蟬聯第40屆金唱片獎專輯本賞，迷你七輯銷量也創下亮眼成績。繼去年10月在台北舉辦「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」引發粉絲熱烈迴響後，官方宣布快閃店南下高雄，將於1月31日至2月22日進駐高雄夢時代，為台灣巡迴畫下完美句點。

〈Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP in KAOHSIUNG〉同時也是本次世巡快閃的最終場，延續台北場累積的豐富內容與互動體驗，期望讓南部粉絲能近距離感受成員心意。此次快閃以「想與 ENGENE（官方粉絲名）一起使用的物品」為主題，7名成員 JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI 全程親自參與企劃與設計，誠意十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲ENHYPEN 也將透過這場最終快閃，與南台灣 ENGENE 近距離互動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

官方 YouTube 頻道也早在先前釋出長達約11個月的商品製作幕後花絮（Making Log），從發想到實際成品全程公開，早已將粉絲期待值拉到最高。

本次快閃店販售商品皆融入成員個人風格與生活取向，收藏價值十足。JUNGWON 以愛犬「Maeumi」為靈感，設計睡衣與地毯；HEESEUNG 推出可自由搭配的鑰匙圈與徽章套組；JAY 帶來日常感十足的短袖 T 恤與圍裙；JAKE 則推出項鍊與保溫隨行杯。SUNGHOON 以別名「109（Baekgu）」為概念，打造連帽外套與公仔鑰匙圈；SUNOO 準備了柔軟毛帽與療癒氛圍燈；NI-KI 則推出印有手寫字樣與照片的飛行外套，以及充滿感性的香氛蠟燭。

隨著高雄場登場，ENHYPEN 也將透過這場最終快閃，與南台灣 ENGENE 近距離互動，為這趟台灣限定企劃留下最熱烈的回憶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

高雄三院齊發！長庚體系春節加開傳染病門診　看診時間一次看

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

女兒在校疑遭霸凌！網紅醫曝照顧過程：爸爸可以背妳一輩子

2月上旬「好運臨門四大生肖」　事業突破、財路大開

明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

30歲前跌一跤！他曝「慘賠經歷」半桶金沒了：人生像被掏空

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

重傷少女挺過49天生死關卡　奇美醫院照護策略讓譫妄率降至3成以下

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

高雄三院齊發！長庚體系春節加開傳染病門診　看診時間一次看

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

女兒在校疑遭霸凌！網紅醫曝照顧過程：爸爸可以背妳一輩子

2月上旬「好運臨門四大生肖」　事業突破、財路大開

明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

30歲前跌一跤！他曝「慘賠經歷」半桶金沒了：人生像被掏空

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

重傷少女挺過49天生死關卡　奇美醫院照護策略讓譫妄率降至3成以下

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

生活熱門新聞

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」

謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」被問怎有錢買？

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人轟：不是巧合

陳沂今晨發文：我剛剛發生靈異事件！　

更多熱門

相關新聞

勇救老夫妻竟遭惡徒反告　男大生嘆：台灣法律就是這樣

勇救老夫妻竟遭惡徒反告　男大生嘆：台灣法律就是這樣

高雄一名馬姓男子逆向騎入行人專用道撞倒老夫婦後，發狂痛毆兩名長者，見義勇為的簡姓男大生路過上前制止，卻反遭馬男提告，引發公憤。簡同學今日接受陳其邁表揚，被問及遭到提告回應無奈表示，那是他的權益，台灣法律現在就是這樣，但他當下並沒有反擊，會不會告成功就看台灣的司法。

旅行社人妻偷吃男同事「濕一灘」　夫怒告

旅行社人妻偷吃男同事「濕一灘」　夫怒告

韓團ENHYPEN即將來台

韓團ENHYPEN即將來台

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

拉電給台積電　台電工程「怪手翻覆」遭勒令停工

拉電給台積電　台電工程「怪手翻覆」遭勒令停工

關鍵字：

ENHYPENK-POP快閃店高雄周邊商品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面