粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

▲高雄夢時代是本次世巡快閃的最終場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

全世界瘋 K-POP！韓國人氣男團 ENHYPEN 今年話題不斷，不僅再度蟬聯第40屆金唱片獎專輯本賞，迷你七輯銷量也創下亮眼成績。繼去年10月在台北舉辦「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」引發粉絲熱烈迴響後，官方宣布快閃店南下高雄，將於1月31日至2月22日進駐高雄夢時代，為台灣巡迴畫下完美句點。

〈Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP in KAOHSIUNG〉同時也是本次世巡快閃的最終場，延續台北場累積的豐富內容與互動體驗，期望讓南部粉絲能近距離感受成員心意。此次快閃以「想與 ENGENE（官方粉絲名）一起使用的物品」為主題，7名成員 JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI 全程親自參與企劃與設計，誠意十足。

▲ENHYPEN 也將透過這場最終快閃，與南台灣 ENGENE 近距離互動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

官方 YouTube 頻道也早在先前釋出長達約11個月的商品製作幕後花絮（Making Log），從發想到實際成品全程公開，早已將粉絲期待值拉到最高。

本次快閃店販售商品皆融入成員個人風格與生活取向，收藏價值十足。JUNGWON 以愛犬「Maeumi」為靈感，設計睡衣與地毯；HEESEUNG 推出可自由搭配的鑰匙圈與徽章套組；JAY 帶來日常感十足的短袖 T 恤與圍裙；JAKE 則推出項鍊與保溫隨行杯。SUNGHOON 以別名「109（Baekgu）」為概念，打造連帽外套與公仔鑰匙圈；SUNOO 準備了柔軟毛帽與療癒氛圍燈；NI-KI 則推出印有手寫字樣與照片的飛行外套，以及充滿感性的香氛蠟燭。

隨著高雄場登場，ENHYPEN 也將透過這場最終快閃，與南台灣 ENGENE 近距離互動，為這趟台灣限定企劃留下最熱烈的回憶。