出國掃貨轉手慘了！賣乳液、化妝品最高罰百萬　高雄去年抓一堆

▲出國掃貨回台轉賣慘了！賣乳液、化妝品處罰，開罰1萬起跳。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

疫情後民眾出國旅遊人數成長，帶動購物消費行為增加，不過，民眾自國外購買化粧品回國上網轉賣，已違反《化粧品衛生安全管理法》販售化粧品須辦理產品登錄及產品標示規定。高雄市衛生局統計去年查獲違法販售化粧品共63件，裁處金額達99萬5千元。

衛生局指出，民眾常於國外旅行時購買化粧品，回國後發現採購太多未能使用，習慣進而於網路平台轉賣，依法違者裁處1萬至100萬元罰鍰。

去年查到違反販售化粧品共63件，以化粧水／油及面霜乳液類有28件最多，累計裁罰共51萬1千元，其次為沐浴乳及洗髮乳共13件，裁罰共16萬元，此外亦有唇膏、香皂、指甲油等品項。

▲出國掃乳液、化妝品轉賣，罰1萬起跳。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局也提醒，依法玻璃安瓿（AMPOULE）容器不得作為化粧品容器使用，民眾若自國外購買玻璃安瓿為容器的化粧品供個人自用，須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書」，向衛生福利部食品藥物管理署申請後才能輸入，且該類化粧品限供自用不得販售，相關專案輸入審查作業時間、所需資料及注意事項，可撥打化粧品諮詢專線02-25217350洽詢。

衛生局強調，國外購買的化粧品非國內廠商合法輸入，使用前若未注意產品用途、正確使用方式及注意事項等，以致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，僅能自行向國外求償，購買前仍應謹慎，以保障自身安全。

提醒民眾，應謹慎購買並不得違法轉賣，保障自身及他人健康安全。相關化粧品安全使用認知及選用資訊，可上衛生福利部食品藥物管理署成立「TFDA化粧品安全使用粉絲團查詢。