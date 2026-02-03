李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

內政部堅持陸配李貞秀必須在就任立法委員的一年內放棄國籍，否則將依《國籍法》辦理解職。陸委會主委邱垂正3日坦言，曾告知陸配有放棄國籍困難的問題，但內政部認為《國籍法》必須一視同仁。

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動，被問到李貞秀的就職爭議，他指出，內政部是《國籍法》的主管機關，陸委會因為很關心陸配，所以持續跟內政部溝通，內政部的說法是，希望法律對所有國民一視同仁。

邱垂正說，內政部認為並不是我方政府在阻撓陸配，主要是陸方不讓陸配辦理（放棄國籍）。

邱垂正說，如果陸配沒有放棄作為中華人民共和國國民的義務，可能會違反中國的《憲法》、《反間諜法》、《國家情報法》等法律，面臨一些制裁，「從保護陸配，避免被要脅、被制裁，放棄國籍的程序是重要的。」

至於內政部是否有諮詢過陸委會的意見，邱垂正坦言內政部有問過，他們也告知，陸配有放棄國籍困難的問題，但內政部認為《國籍法》是所有人都要遵守、一視同仁的，因為過去依照《國籍法》，被去職的民選公職人員是有一再為了維護單一效忠中華民國《國籍法》的精神。

邱垂正強調，他們尊重主管機關內政部對《國籍法》的解釋。

▼民眾黨新科立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

