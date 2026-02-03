　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」

▲▼陸委會主委邱垂正、台港策進會董事長賴秀如出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

內政部堅持陸配李貞秀必須在就任立法委員的一年內放棄國籍，否則將依《國籍法》辦理解職。陸委會主委邱垂正3日坦言，曾告知陸配有放棄國籍困難的問題，但內政部認為《國籍法》必須一視同仁。

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動，被問到李貞秀的就職爭議，他指出，內政部是《國籍法》的主管機關，陸委會因為很關心陸配，所以持續跟內政部溝通，內政部的說法是，希望法律對所有國民一視同仁。

邱垂正說，內政部認為並不是我方政府在阻撓陸配，主要是陸方不讓陸配辦理（放棄國籍）。

邱垂正說，如果陸配沒有放棄作為中華人民共和國國民的義務，可能會違反中國的《憲法》、《反間諜法》、《國家情報法》等法律，面臨一些制裁，「從保護陸配，避免被要脅、被制裁，放棄國籍的程序是重要的。」

至於內政部是否有諮詢過陸委會的意見，邱垂正坦言內政部有問過，他們也告知，陸配有放棄國籍困難的問題，但內政部認為《國籍法》是所有人都要遵守、一視同仁的，因為過去依照《國籍法》，被去職的民選公職人員是有一再為了維護單一效忠中華民國《國籍法》的精神。

邱垂正強調，他們尊重主管機關內政部對《國籍法》的解釋。

▼民眾黨新科立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」

吃1239萬元回扣！陸骨科醫院院長爽買別墅、娶多妻…慘遭判刑

高盛執行長蘇德巍再訪陸　預言外資配置將「重回10%以上」

國共智庫論壇開幕　邱垂正：宋濤發言像「訓話」

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露　5萬多人觀看緊急喊卡

被逼和解！遭「燒死薩摩耶」本可獲救　飼主怒：警方急把遺體帶走

陸「天才市長」任內遭查落馬　16歲上西南政法學院...20歲畢業入職

國共智庫論壇北京登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」

吃1239萬元回扣！陸骨科醫院院長爽買別墅、娶多妻…慘遭判刑

高盛執行長蘇德巍再訪陸　預言外資配置將「重回10%以上」

國共智庫論壇開幕　邱垂正：宋濤發言像「訓話」

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露　5萬多人觀看緊急喊卡

被逼和解！遭「燒死薩摩耶」本可獲救　飼主怒：警方急把遺體帶走

陸「天才市長」任內遭查落馬　16歲上西南政法學院...20歲畢業入職

國共智庫論壇北京登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

賓士撐不住海外「跳水大降價」降幅30萬新台幣！GLC、C-Class都在名單

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

大陸熱門新聞

陸屁孩「放火燒死薩摩耶」殘忍畫面曝

「大S」雕像雨天落成！陸網嘆：老天爺在落淚

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露 5萬多人觀看緊急喊卡

湖南「永興銀樓」遭法拍 用料2.5噸白銀...純銀含量70％

隱情？遭燒死薩摩耶飼主怒控：警方急把遺體帶走

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸在建大橋突垮塌！已致2死3失聯 當地曾發文「力爭」9月完工通車

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」 招攬病人當「賺錢工具」騙保

陸「天才市長」任內遭查落馬 16歲上西南政法學院...20歲畢業入職

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

Melody遭爆奧客登熱搜　微博掀兩派討論

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解 負責人：前提是「不能多喝」

陸女拉出「3公尺寄生蟲」　醫：用錯砧板

更多熱門

相關新聞

國共智庫論壇開幕　邱垂正：宋濤發言像訓話

國共智庫論壇開幕　邱垂正：宋濤發言像訓話

「國共兩黨智庫論壇」3日上午在北京開幕，國台辦主任宋濤在致詞時特別強調大陸方面打擊「台獨」頑固分子絕不手軟。對此，陸委會主委邱垂正表示，宋濤的談話內容不友善，像是在訓話，遺憾國民黨無視大陸敵意有增無減，執意進行論壇。

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

聲援李貞秀國籍爭議！　新黨批內政部援引國籍法於法無據

聲援李貞秀國籍爭議！　新黨批內政部援引國籍法於法無據

快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

關鍵字：

邱垂正陸配李貞秀陸配放棄國籍陸委會內政部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面