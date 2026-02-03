Gemini、NotebookLM進教室　南市教師實戰學AI翻轉備課模式

▲台南市教育局舉辦「與AI共舞—Google AI智慧教學實戰工作坊」，150名國中小教師透過實作學習AI工具，強化數位教學力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接人工智慧時代來臨，教育現場也全面升級。台南市政府教育局3日在安定教師研習中心舉辦「與AI共舞—Google AI智慧教學實戰工作坊」，分為初階與進階兩場次，吸引150名國中小教師參與，透過實作方式深入學習 Gemini 3.0、NotebookLM 等生成式AI工具，為教學備課與課堂互動注入新動能。

市長黃偉哲表示，台南積極推動智慧城市與數位學習，面對科技快速演進，教師的數位素養更顯關鍵。透過工作坊協助教師熟悉AI工具，能將科技轉化為教學助力，打造更多元的學習環境，培養學生面對未來的競爭力。他也強調，AI不是取代教師，而是成為教師最強大的助手，進而提升學生的學習成效。

教育局長鄭新輝指出，此次工作坊聚焦生成式AI在教學現場的實際應用，協助教師提升課程設計與教學評量品質。透過 Gemini 與 NotebookLM 等工具，教師可更有效率進行備課與素養導向教學設計，落實因材施教，讓數位科技真正支援教學與學習。

本次研習由長興國小教師陳文凱擔任講師。上午初階課程以「初探 Google AI 基礎與應用實務」為主，帶領教師認識 Gemini 3.0 的操作介面與基礎功能；下午進階課程則深入探討 Gemini 與 NotebookLM 的多模態應用，並結合素養導向教學進行設計實作。透過分組演練與助教引導，教師實際操作AI工具，將多元資料轉化為具體教學策略。

參與教師分享，AI工具可大幅縮短試題分析與備課時間，有助於掌握學生學習狀況與弱點；分組實作的互動模式，也讓教師即時交流經驗，激盪更多教學創意。



教育局表示，期盼透過此次工作坊，提升教師在數位素養導向教學與評量的實務能力，未來也將持續辦理相關研習，鼓勵教師與AI共舞，將創新科技融入日常教學，為學生打造更豐富多元的學習體驗。