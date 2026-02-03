　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

▲▼ 大陸國台辦副主任潘賢掌、國政研究基金會副董事長李鴻源 、前觀光局長賴瑟珍、前環保署長沈世宏 、 台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐 。（圖／讀者提供）

▲台旅會創會理事長兼主委、前觀光局長賴瑟珍。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

時隔十年，「國共兩黨智庫論壇」今（3）日在北京揭幕，除經貿與環境議題外，兩岸觀光復甦成為會場焦點。前觀光局長賴瑟珍指出，儘管台灣目前受「禁團令」限制，但去年赴陸台灣旅客仍高達489萬人次，反觀陸客來台僅剩64萬人次，兩岸觀光也出現明顯逆差。賴瑟珍代表業界提出5點建議與3項航運訴求，強調應以理性務實的態度「以旅遊搭橋」，盼透過智庫交流平台，爭取台灣方面解除「禁團令」，早日恢復兩岸海、陸、空運輸全面正常化。

「國共智庫論壇」今3日進入旅遊議題分組討論，前觀光局長賴瑟珍帶領15位涵蓋旅宿、餐飲、會展等領域的台灣業界專家出席，直指去年台灣入出境與旅遊收支出現驚人的「千萬人次」與「千億台幣」逆差，核心主因在於「禁團令」限制。

談及當前兩岸觀光的失衡現狀，不只是兩岸觀光出現逆差，反觀去年整體數據顯示，台灣國人去年出境人數達1894萬人次，創下歷史新高；來台旅客則僅857萬人次，落差超過1千萬人次，觀光逆差超7000億新台幣。2025年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，若以2024年台灣赴陸旅遊平均花費4萬元計算，兩岸觀光逆差達台幣1520億元。

賴瑟珍表示，雖然有「禁團令」，還是無法抵擋台灣人熱情，去年赴陸台灣旅客高達489萬人次；反觀大陸人士來台僅剩64萬人次，較2015年巔峰時期的418萬人次大幅萎縮，也是造成兩岸觀光人次出現落差的重要原因。

為化解當前僵局，賴瑟珍代表台灣業界提出「5點建議」，首先，雙方應共同努力創造解除禁團令的有利條件；第二，強化民間單位與產業間的實質交流；第三，建議分階段擴大福建地區以外居民赴金馬進行「小三通」旅遊；第四，推動上海、福建居民赴台團體遊盡早實現；第五，提升接待服務品質，並強化對台灣旅客在陸消費權益與安全的保障。

針對兩岸交通動能不足的問題，賴瑟珍進一步提出「3點航運訴求」。她分析，隨著兩岸人員往來每年以超過100萬人次的速度成長，現有航班與航點已不敷使用。

賴瑟珍也強調，這次與會者提出三點建議，第一個就是依據市場的實際需求，那麼來適度調整航班，那麼適度的擴大航點，來增加旅客的便利性，降低轉機的時間跟成本；第二優化航權跟航班的配置，允許航空公司依照市場的實際需求來做調整；第三最終目標是回應民意，推動海、陸、空運輸早日全面正常化。

本次國共先以智庫交流方式來重啟交流，產業界普遍寄予厚望。賴瑟珍強調旅遊不只是生意，更是增進了解的平台。儘管當前兩岸官方溝通存在障礙，但透過智庫論壇達成務實建議，未來將可作為航空公司與相關主管機關政策調整的參考。產業界期盼透過這次「重新開始」的契機，以理性務實的態，雙方共同努力去創造有利的環境。

時隔10年中國國民黨國政研究基金會與中共中央臺辦海峽兩岸關係研究中心共同主辦的國共兩黨智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」在北京舉行。國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等三項議題進行深入交流研討。

根據稍早發布國共兩黨智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見指出，與會人士認為，國共兩黨保持良性互動，有利於深化兩岸交流合作，促進共同發展，造福兩岸人民。談及2016年民進黨執政以來，臺海情勢漸趨緊張，當前兩岸關係再次面臨何去何從的關鍵抉擇。兩岸人民要共同努力，堅持「九二共識」、反對「台獨」，維護台海和平，加強交流合作，致力改善民生，增進同胞福祉，攜手共創中華民族復興偉業。與會人士經過深入交流討論，也提出五個面向、十五項共同意見。

02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

兩岸觀光禁團令旅遊逆差航運訴求國共論壇

